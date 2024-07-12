高雄柏昇賣黑心肉 鵝肉竟過期14年

衛生局會同食藥署 、調查局及刑大警方等 九日前往柏昇冷凍食品 的公司和倉庫稽查過期 肉品，並立即封存。 （高雄市衛生局提供）

2024/07/12 05:30

涉改標販售 查獲11.4公噸 流向高市4餐廳全數下架

〔記者許麗娟、蔡清華／高雄報導〕高雄市仁武區柏昇冷凍食品公司供應肉品給多家星級飯店及餐飲業，遭檢舉販售逾期肉品，九日橋頭地檢署指揮調查小組前往位於仁武和林園的倉庫和公司，現場查獲逾期肉品約十一．四公噸，其中鵝肉部分有效期為二○一○年五月八日，過期超過十四年，負責人謝姓、林姓夫妻檔分別以四十、廿萬元交保。

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負責人謝姓、林姓夫妻交保

高市衛生局表示，將審酌違規情節，依違反食品安全衛生管理法對業者加重處六萬至二億元罰鍰，並持續追查違規產品流向、監督回收銷毀。

高市衛生局日前接獲民眾陳情，主動移送橋頭地檢署偵辦，橋檢指揮調查站等單位，九日前往柏昇冷凍食品位於仁武、林園地區兩處倉庫及食品行，及謝姓負責人住處執行搜索，當場在冷凍倉庫及出貨貨車上查獲逾期肉品共計約十一．四公噸，並傳喚負責人謝姓與林姓夫妻檔到案。

專案小組發現，涉案人疑低價大量收購即將過期的牛、豬、雞、鴨、鵝肉等各式冷藏肉品，重新混充包裝加以冷凍，經改標後以冷凍肉品出售，藉以拉長肉品效期牟利。

衛生局調查，目前查獲的逾期肉品，其中鵝肉部分有效期為二○一○年五月八日，過期超過十四年，其他如下腳肉效期為二○一六年、鴨肉二○一八年、豬肉二○二○年、雞肉二○二一年等，另牛肉和部分肉品未標示效期尚無法釐清。

這些逾期肉品已知流向高市四間餐廳並全數預防性下架，業者截至目前未提供詳細出貨日期及品項，檢調偵辦中。

經檢察官訊問，謝、林兩人涉犯刑法虛偽標示罪，以及詐欺罪嫌疑重大，雖有羈押原因，然無羈押必要，分別諭知四十萬元及廿萬元交保。

據了解，柏昇冷凍食品公司已在地經營卅七年之久，主要供應肉品給多家星級飯店及餐飲業者，甚至包括五星級飯店，對市面上流出多久逾期肉品和受害的下游業者名單等，地檢署持續偵辦釐清當中。

查獲過期肉品，立即封存。（高雄市衛生局提供）

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