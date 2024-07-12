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童軍全國大露營 賴清德勉展現台灣自信

總統賴清德（前左）頒「仁愛獎」給以CPR救人一命的童軍王從瑋（前右）。（記者劉婉君攝）

總統賴清德（前左）頒「仁愛獎」給以CPR救人一命的童軍王從瑋（前右）。（記者劉婉君攝）

2024/07/12 05:30

〔記者劉婉君／大內報導〕童軍全國大露營十日起在走馬瀨農場展開為期七天活動，昨晚開幕，包括各縣市及來自日、韓等十八國、超過八千名童軍齊聚一堂。總統賴清德以中華民國童軍總會會長身分出席，頒獎「仁愛獎」給四月以CPR救人一命的童軍王從瑋，重溫童軍諾言，並與九十二歲的童軍譚子賢合唱中華民國童軍歌。

18國、超過8千名童軍齊聚一堂

此次童軍全國大露營以「童心協力、懷抱國際、邁向永續」為主題，延續童軍運動的戶外教育特色，營內有運用地形地貌設計豐富的活動模組，營外也安排各類城市探索路線。

賴清德致詞說，童軍活動是世界各國彼此間重要的連結，全球一七五個國家五千七百多萬個服務員與童軍，參加世界各地的童軍組織，童軍全國大露營暌違六年再度舉辦，就是向國際證明，台灣希望能持續發揮童軍精神，讓童軍活動與世界各國連結，也願意在亞太善盡我們的責任，共同推動童軍活動，讓世界彼此更互相了解，更穩定、更繁榮。

王從瑋CPR救人 賴總統頒仁愛獎

他也勉勵童軍在活動中學習團結合作，展現自信、積極、快樂的精神，善盡能力，也學習別人所長，深入自然，了解台灣，並把握機會，與來自十八個國家、三百多位外國童軍交流，互相學習，展現台灣的自信，提供台灣的種種特色，讓各國的童軍夥伴可以更了解台灣。

賴清德頒「仁愛獎」給王從瑋時，稱讚他非常難得，展現童軍精神。

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