為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《雲林》解決缺工 雲林食品廠晉用大齡員工

八十三歲陳葉美雲在包裝部門任職七年，至今眼力依然「嚇嚇叫」，工作起來順暢又快速。（記者李文德攝）

八十三歲陳葉美雲在包裝部門任職七年，至今眼力依然「嚇嚇叫」，工作起來順暢又快速。（記者李文德攝）

2024/07/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕各行業面臨缺工危機，雲林縣七十五年老字號企業源順食品聘用中高齡者及身心障礙者，全公司卅四位員工中就有十九位，解決缺工困境。第三代負責人吳全斌表示，有工作需求何不讓他們嘗試，只要願意皆會給機會。

提供就業輔具 減緩負重壓力

源順食品以生產米粉起家，卻因面臨缺工浪潮，經營一度出現困難，為守住阿公所創品牌，吳全斌十年前與虎尾就業中心合作，為職場環境導入「職務再設計」資源，多次藉著改善工作設備、提供就業輔具，減緩員工負重壓力，讓公司內的中高齡員工安穩工作。

吳全斌指出，年輕人認為傳產工作枯燥、升遷機會少，薪資也不如預期，但周遭村里長者都有「退而不休」的想法，他心想「化危機為轉機」，用「人口老化」創造機會。

雖高齡 但工作態度認真、穩定

吳全斌說，卅四名員工有十四名為中高齡，年紀最長者八十三歲，還雇五名身心障礙員工，雖被笑「又老又弱勢」，但他們在職場上找到一片天，工作態度認真，而且穩定。

在包裝部門工作的八十三歲陳葉美雲表示，感謝老闆看見長者還有工作需求；七十七歲高振堂說，一輩子都奉獻在此，不想退休也不願退，能做多少便是多少。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，全國中高齡勞動參與率六五．七五％，而六十五歲以上就業者為九．八四％，顯示各地尚有中高齡者就業需求，勞動部今年推動「五五Plus壯世代就業促進獎勵」，經公立就業服務機構推介就業，最高可領六萬元獎勵金，歡迎中高齡求職者洽詢各就業服務中心。

食品企業第三代負責人吳全斌（中）大膽聘用多名中高齡長者及身心障礙者，他表示只要願意試都會給機會。（記者李文德攝）

食品企業第三代負責人吳全斌（中）大膽聘用多名中高齡長者及身心障礙者，他表示只要願意試都會給機會。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播