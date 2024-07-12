《雲林》解決缺工 雲林食品廠晉用大齡員工

八十三歲陳葉美雲在包裝部門任職七年，至今眼力依然「嚇嚇叫」，工作起來順暢又快速。（記者李文德攝）

2024/07/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕各行業面臨缺工危機，雲林縣七十五年老字號企業源順食品聘用中高齡者及身心障礙者，全公司卅四位員工中就有十九位，解決缺工困境。第三代負責人吳全斌表示，有工作需求何不讓他們嘗試，只要願意皆會給機會。

提供就業輔具 減緩負重壓力

源順食品以生產米粉起家，卻因面臨缺工浪潮，經營一度出現困難，為守住阿公所創品牌，吳全斌十年前與虎尾就業中心合作，為職場環境導入「職務再設計」資源，多次藉著改善工作設備、提供就業輔具，減緩員工負重壓力，讓公司內的中高齡員工安穩工作。

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吳全斌指出，年輕人認為傳產工作枯燥、升遷機會少，薪資也不如預期，但周遭村里長者都有「退而不休」的想法，他心想「化危機為轉機」，用「人口老化」創造機會。

雖高齡 但工作態度認真、穩定

吳全斌說，卅四名員工有十四名為中高齡，年紀最長者八十三歲，還雇五名身心障礙員工，雖被笑「又老又弱勢」，但他們在職場上找到一片天，工作態度認真，而且穩定。

在包裝部門工作的八十三歲陳葉美雲表示，感謝老闆看見長者還有工作需求；七十七歲高振堂說，一輩子都奉獻在此，不想退休也不願退，能做多少便是多少。

虎尾就業中心主任廖家偉指出，全國中高齡勞動參與率六五．七五％，而六十五歲以上就業者為九．八四％，顯示各地尚有中高齡者就業需求，勞動部今年推動「五五Plus壯世代就業促進獎勵」，經公立就業服務機構推介就業，最高可領六萬元獎勵金，歡迎中高齡求職者洽詢各就業服務中心。

食品企業第三代負責人吳全斌（中）大膽聘用多名中高齡長者及身心障礙者，他表示只要願意試都會給機會。（記者李文德攝）

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