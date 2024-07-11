嘉義番路黃金果上市 內、外銷訂單搶貨

消費者分享的黃金果創意吃法。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會近年來輔導農友種植黃金果，獨特風味受消費者喜愛，內銷市場炙手可熱，還外銷香港、新加坡等國外市場。夏季到來，黃金果開始採收，番路鄉農會成立的「番路鄉農會團購—優鮮購go」團購平台黃金果訂單應接不暇，貿易商跟進搶貨，成為水果市場新寵。

農會團購平台獲顧客回響

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，黃金果被譽為「水果界的燕窩」，具有豐富膠質，有各種創意吃法，番路鄉地理環境與氣候條件適合種植黃金果，農會推廣農友種植果皮較厚、適合儲運保存的「大金莎」品種，果實碩大呈金黃色，糖度約十二至十六度，目前全鄉種植面積約一百公頃，且逐年增加。

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趙幸芳說，農會以「農民專心生產，農會大力推廣」為目標協助行銷，三年前開始外銷黃金果到新加坡等國外市場，品質受消費者肯定，內、外銷訂單湧入，為農民創造穩定收益，現在番路鄉品牌的黃金果，已成為炙手可熱的高級水果。

今年著果率降低 但果大又甜

觸口村埔尾果農劉慶賢表示，埔尾出產的黃金果品質佳，消費者回購率幾乎百分之百，今年受極端氣候影響，著果率降低，但果實較大，甜度增加，果肉Ｑ彈帶勁，老顧客試吃讚不絕口，紛紛下訂單要贈送親朋好友，認為「送埔尾黃金果有面子」。

趙幸芳說，農會為協助農民行銷當季盛產蔬果，成立「番路鄉農會團購—優鮮購go」團購平台，黃金果獲團購顧客回響，民眾還分享創意吃法，如先將黃金果去皮切塊放置冷凍三小時，再以冰沙調理機打勻，美味的黃金果冰沙讓人意猶未盡。

嘉義縣番路鄉觸口村埔尾地區培育出的頂級黃金果。（記者蔡宗勳攝）

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