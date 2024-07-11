為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

嘉義番路黃金果上市 內、外銷訂單搶貨

消費者分享的黃金果創意吃法。（記者蔡宗勳攝）

消費者分享的黃金果創意吃法。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會近年來輔導農友種植黃金果，獨特風味受消費者喜愛，內銷市場炙手可熱，還外銷香港、新加坡等國外市場。夏季到來，黃金果開始採收，番路鄉農會成立的「番路鄉農會團購—優鮮購go」團購平台黃金果訂單應接不暇，貿易商跟進搶貨，成為水果市場新寵。

農會團購平台獲顧客回響

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，黃金果被譽為「水果界的燕窩」，具有豐富膠質，有各種創意吃法，番路鄉地理環境與氣候條件適合種植黃金果，農會推廣農友種植果皮較厚、適合儲運保存的「大金莎」品種，果實碩大呈金黃色，糖度約十二至十六度，目前全鄉種植面積約一百公頃，且逐年增加。

趙幸芳說，農會以「農民專心生產，農會大力推廣」為目標協助行銷，三年前開始外銷黃金果到新加坡等國外市場，品質受消費者肯定，內、外銷訂單湧入，為農民創造穩定收益，現在番路鄉品牌的黃金果，已成為炙手可熱的高級水果。

今年著果率降低 但果大又甜

觸口村埔尾果農劉慶賢表示，埔尾出產的黃金果品質佳，消費者回購率幾乎百分之百，今年受極端氣候影響，著果率降低，但果實較大，甜度增加，果肉Ｑ彈帶勁，老顧客試吃讚不絕口，紛紛下訂單要贈送親朋好友，認為「送埔尾黃金果有面子」。

趙幸芳說，農會為協助農民行銷當季盛產蔬果，成立「番路鄉農會團購—優鮮購go」團購平台，黃金果獲團購顧客回響，民眾還分享創意吃法，如先將黃金果去皮切塊放置冷凍三小時，再以冰沙調理機打勻，美味的黃金果冰沙讓人意猶未盡。

嘉義縣番路鄉觸口村埔尾地區培育出的頂級黃金果。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣番路鄉觸口村埔尾地區培育出的頂級黃金果。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播