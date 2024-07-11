雲林北港水資中心動土 估納近萬戶污水

北港水資源回收中心預計2027年完工後，向鎮內9500戶進行接管。（雲縣府提供）

2024/07/11 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕全國公共污水下水道普及率今年到五月為止達四十二．六三％，雲林縣達成率只有五．一四％。繼斗六水資源回收中心後，縣府陸續在虎尾、北港興建水資中心，昨天北港水資中心新建工程動土，縣府表示，北港、虎尾完工後將陸續接管，屆時全縣接管比例可望突破十％。

雲林污水下水道接管率僅5.14％

縣府水利處表示，北港鎮污水下水道實施計畫由內政部國土管理署核定工程經費超過廿四億元，工程分三階段，首先北港污水下水道主、次幹管已完工，第二步驟為興建水資中心，完工後預計二○二七至二○三六年進行北港用戶接管工程，預估接管戶數約九千五百戶，每日處理量可達六千公噸。

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水利處長許宏博表示，目前斗六水資中心已經完工，市內接管率五十七％，預計接管兩萬戶，完成後每日處理量能達一萬五千公噸；虎尾水資中心正施工中，預定二○二七年竣工，接管戶數超過一萬戶，日處理量達八千兩百公噸。

北港接管後日處理量6千公噸

北港水資中心昨舉行動土典禮，縣長張麗善、國土署副署長於望聖、立法委員張嘉郡、雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文及多位民代等人出席。張麗善表示，污水回收是城市進步象徵，過去受阻礙而推動緩慢，現在慢慢將工程進度趕上，讓用戶可以儘速接管，除了減少抽水肥費用也能改善水質。

至於全國污水下水道普及率成長緩慢，於望聖指出，全國接管率每提升一％便要投入一百廿億元，但目前一年僅編列一百四十億元，早期會先以都會區大樓施作，近年來開始在鄉村型城市動工，目前國外家戶要接管得自費，台灣有政府補助，若民眾不願配合，日後可能要自己出錢。

北港水資源中心昨動土，縣長張麗善（右四）表示，要慢慢將污水回收工程進度趕上。（記者李文德攝）

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