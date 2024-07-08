台中行人路口死傷數 六都居冠

六都1至4 月行人路口事故死傷數

2024/07/08 05:30

議員促增設護欄 建設局︰擴大停等區、退縮行穿線、加高緣石

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市日前發生一輛休旅車在撞上分隔島後又暴衝失控衝向機車騎士，民進黨市議員陳俞融指出，今年一至四月間，中市行人路口事故死傷人數高達五七○人，居六都之首，而全國自去年七月以來已發生超過十起汽車暴衝事件，有不少是因路口缺乏適當防護導致行人受傷，但建設局於二○二二年在二處路口設有行人護欄後就未再做，要求市府要儘速增設行人護欄，保障行人安全。

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全國1年汽車暴衝10件 台中占2件

建設局表示，為保障行人過路安全及提供無障礙通行環境，市府於路口設置無障礙斜坡道、加大停等區、退縮行穿線及增設庇護島等措施，並視各路口狀況因地制宜進行調整予以配置設施，如增設警示導桿或加高緣石或植栽等，相關設置均符合國土署規定；至於在屬於汽車暴衝易肇事路口增設欄杆需求，將與交通主管機關共同研議。

陳俞融表示，由於台灣駕照沒有定期檢驗機制，很多不適任的駕駛仍在路上行駛，如同不定期炸彈在路上跑，全國自去年七月以來至今，已發生十起以上汽車車輛暴衝致行人或其他道路使用者受傷事故，其中台中市就佔二件。

議員建議盤點大流量路口 庇護行人

根據交通部統計，台中市今年一至四月間，行人路口事故死傷人數高達五七○人，居六都之首，陳俞融指出，凸顯加強路口安全措施的急迫性；她並質疑，建設局於二○二二年於二處路口設有行人護欄後，至今未再新增，要求市府應推廣至其他大流量路口，提供行人多一層保障。

陳俞融強調 ，雖然目前中市部分路口設有石製柱狀或圓球車阻稍可阻擋車輛暴衝，但還是有許多路口連車阻都沒有、也無騎樓庇護，若再發生車輛暴衝事件，行人將無處可躲，她建議市府，應對全市的大流量路口進行盤點，優先在沒有騎樓或車阻庇護的路口安裝行人護欄，保護每位市民享有行的安全。

中市府在台灣大道惠中路口設置圓石型行人護欄。（陳俞融提供）

台中台灣大道及文心路口設有行人護欄，市議員要求市府應推廣至其他大流量路口。（陳俞融提供）

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