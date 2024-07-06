車埕貯木池平台、步道 日管處翻修

日月潭車埕貯木池周邊木質平台、步道年久損壞，日管處進行翻新工程。 （記者劉濱銓攝）

2024/07/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區車埕遊憩區，區內貯木池是遊客必訪景點，惟週邊木質平台、步道年久損壞，日月潭風景區管理處為此重新翻修，並考量車埕老街聚落街景部分較為凌亂，也將一併整頓，盼日後遊客來到車埕，享受到更舒適安全的遊憩環境。

老街一併整頓 估暑假結束前完成

日管處表示，貯木池是車埕重要觀光資源，過去用來貯放砍伐後的原木，再用吊車將木頭搬上火車外運，是昔日車埕木業風華的代表，後來隨著禁伐與木業沒落，小而美的貯木池轉變成車埕指標景點，尤其池水碧波映照山景與建物，更成為車埕經典印象。

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惟貯木池週邊賞景平台、步道都是木質材料，年久容易破損、鬆動位移，恐影響遊憩安全，為此已展開整修，並分區施工，工區外的步道遊客仍可使用，預計暑假結束前就可完成。

另外，車埕老街也是遊客來到車埕會體驗的行程，不過因車埕聚落都還有住戶，部分街道景觀會較凌亂，或老屋牆面會出現斑駁情況，之後也會一併拉皮整理，原則上會保留既有風貌，僅針對雜亂地點整理修補，把剝落牆面重新油漆，或以木材作為街道裝飾牆等，以「復舊」方式維護景點形象。

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