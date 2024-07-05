（台中）環局標案立委當評委 挨批不專業

國民黨立委羅廷瑋擔任環保局標案評選委員惹議。（資料照，記者劉信德攝）

2024/07/05 05:30

綠議員質疑政治考量又違法 羅廷瑋︰關注公共政策 符合規定

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕民進黨政策會執行長王義川踢爆國民黨台中市立委羅廷瑋竟名列台中市政府環保局標案的評選委員，質疑疑羅公然介入政府採購案、已違反規定與利益迴避原則，綠營市議員痛批，盧市府是政治考量凌駕專業，不尊重專業又違反法令；羅廷瑋昨發聲明澄清指是秉持對公共政策的初衷，因政治因素而屢次遭人造謠抹黑，深感遺憾。

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環局長︰選任評委 將更嚴謹周延

民進黨市議員陳淑華表示，盧市長早有任用爭議性大官的紀錄，現在竟上行下效，呼籲盧團隊不要為了討好盧市長而傷了市民對市府的信任；市議員陳俞融也說，環保局爭議性聘用，難道不需考慮社會觀感。

議員︰政院解釋函 民代不得擔任採購評委

市議員周永鴻指出，環保局無視行政院公共工程委員會行政解釋函民意代表不得以專家學者或民代身份擔任採購案評委，令外界不解且觀感不佳，江肇國則說，羅廷瑋沒有環保、環工專業，不是他唸過公共行政就對所有政策都了解，怎麼看都是羅是立委又與中市府交好，才被邀請，市府不尊重專業又違反法令。

500萬標案 執行汽機車排氣管噪音檢測

此案是環保局「一一三年度台中市機動車輛排氣管污染管理事務計畫」執行汽機車排氣管噪音檢測、認證，以及機車排氣檢測作業，解決機動車輛改裝排氣管產生的空污及噪音問題，由瑩諮科技公司一家投標，經全部委員評分均及格，列為優先議價名單，委辦案預算五○○萬元，決標金額四九五萬元。

羅廷瑋昨聲明，擔任評委是秉持對公共政策的初衷，完全符合工程會相關規定，且市民長期遭排氣管噪音污染，他長期關注，希望維護民眾居住品質。

環保局調查此案外聘評選委員按規定出席費二五○○，這次標案羅廷瑋僅出席一次，局長陳宏益回應，羅是以對該議題有相當了解而聘請。

至於未來環保局是否仍會請立委擔任標案評審？陳宏益表示，未來視工程會是否再把立委納入廣義的公務人員，只要沒有監督關係或是利益迴避，將依專業更嚴謹周延選任評委，以避免外界不必要的誤會。

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