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高雄車站前8棟老屋活化 市府整建立面

位於高雄火車站前的8連棟透天厝，已近70年歷史。（記者葛祐豪攝）

位於高雄火車站前的8連棟透天厝，已近70年歷史。（記者葛祐豪攝）

2024/07/04 05:30

近70年歷史8連棟透天厝 盼修繕後承租做青年文創空間

〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合台鐵高雄車站即將全面完工，為美化門面，市府進行火車站前、近七十年歷史的八連棟透天厝立面整建，預定一個月內完成，後續將與屋主溝通，承租下來提供青年文創業入駐。

具代表性的戰後街屋建築之一

位於中山路上的八連棟透天厝，是一九五五年由高雄知名建築師蕭佛助興建，也是高雄車站前最早興建的三層樓店鋪住宅，以修長的仿柯林斯柱式分割，可看到開模印花的獎盃飾與勳章飾，立面裝飾具特色，是高雄頗具代表性的戰後街屋建築之一。

隨著高雄車站長時間施工，周邊商圈沒落，八棟老屋有多棟成為機車出租行或寄車處。基於市容美觀及時代特色，市府去年跨局處分工，都發局協調溝通屋主、文化局負責立面改繕、經發局接續輔導經營活化。

1棟屋主未同意修繕 持續溝通

經多次溝通協調，立面整建修繕獲得七棟屋主同意，已於近日由文化局開始施工，剩下一棟屋主，都發局將持續溝通爭取同意。

關心此案的市議員鄭孟洳表示，這八連棟透天住宅分屬不同所有人，屋主住在美、加、中等地，她肯定市府三個局處合作協調，讓老屋活化有進展。

文化局說明，近日開始圍籬搭設及搭架，重點為立面清理，包括管線整理、清潔修補等，待細部檢視後評估工項經費，一個月內可以完成建物立面整理。

根據市府規劃，預計承租這八棟老屋，由經發局進一步整修裝潢內部後活化，提供青年文創業進駐。據了解，目前有幾位屋主願意出租、也有人不願意，租金價格是關鍵。

臉書粉專「偏門研究員」指出，由官方提供適度的獎勵補助來修繕老屋，期盼能打造高雄車站前的景觀風貌，與帝冠樣式的高雄驛相互輝映，再現半世紀前迷人的港都風華。

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