為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

去年北市10大死因 癌症居冠、新冠降至第5

2024/07/04 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市衛生局昨日公布二○二三年台北市死亡人數共計二萬五五五人，較二○二二年減少四九二人，主因為COVID-19死亡減少五八五人。依死亡率排序，前十名依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、COVID-19、高血壓性疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎及腎病症候群及腎病變、事故傷害，相較去年，癌症及心臟疾病仍為一、二名，COVID-19則由第三降至第五。

去年北市死亡2萬555人 較前年少492人

衛生局表示，癌症已逾五十年居北市首位死因，二○二三年死亡人數為五三二五人占總死亡人數的二十五．九％，十大癌症依序為氣管及支氣管和肺癌、結腸及直腸和肛門癌、女性乳癌、肝和肝內膽管癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌及非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌。

10大癌症 肺癌、結腸癌列1、2

衛生局說明，相較去年十大死因死亡率，顯著下降者有COVID-19每十萬人降二十三．三人、慢性下呼吸道疾病降四．八人、心臟疾病（高血壓性疾病除外）降七．五人、糖尿病降三人；顯著上升者有肺炎每十萬人升十一．四人、事故傷害升二．五人、高血壓性疾病升二． 七人。

慢性疾病占7項 應落實良好生活

衛生局提醒，十大死因中慢性疾病就占了七項，呼籲民眾注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢及接受預防接種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播