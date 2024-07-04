去年北市10大死因 癌症居冠、新冠降至第5

2024/07/04 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市衛生局昨日公布二○二三年台北市死亡人數共計二萬五五五人，較二○二二年減少四九二人，主因為COVID-19死亡減少五八五人。依死亡率排序，前十名依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、COVID-19、高血壓性疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎及腎病症候群及腎病變、事故傷害，相較去年，癌症及心臟疾病仍為一、二名，COVID-19則由第三降至第五。

去年北市死亡2萬555人 較前年少492人

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衛生局表示，癌症已逾五十年居北市首位死因，二○二三年死亡人數為五三二五人占總死亡人數的二十五．九％，十大癌症依序為氣管及支氣管和肺癌、結腸及直腸和肛門癌、女性乳癌、肝和肝內膽管癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌及非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌。

10大癌症 肺癌、結腸癌列1、2

衛生局說明，相較去年十大死因死亡率，顯著下降者有COVID-19每十萬人降二十三．三人、慢性下呼吸道疾病降四．八人、心臟疾病（高血壓性疾病除外）降七．五人、糖尿病降三人；顯著上升者有肺炎每十萬人升十一．四人、事故傷害升二．五人、高血壓性疾病升二． 七人。

慢性疾病占7項 應落實良好生活

衛生局提醒，十大死因中慢性疾病就占了七項，呼籲民眾注重自己和家人健康，落實良好生活型態，並定期健康篩檢及接受預防接種。

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