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保護行人 竹縣13處易肇事路口改善

新竹縣政府盤點檢視縣內各鄉鎮市易肇事路口共13處，圖為竹北市中正東路與三民路口。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府盤點檢視縣內各鄉鎮市易肇事路口共13處，圖為竹北市中正東路與三民路口。（記者廖雪茹攝）

2024/07/03 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為改善行人事故熱點，新竹縣政府今年配合交通部執行「永續提升行人安全計畫」，盤點檢視縣內各鄉鎮市易肇事路口共十三處，核定總經費約二千六百萬元，目前規劃設計中，將盡速完成工程發包，預計九月底完成七處路口改善，年底前全數完成改善。

9月底完成7處路口 年底全數完成

縣府交通旅遊處說明，十三處易肇事路口分布在竹北五處、湖口一處、關西二處、竹東三處、新埔二處等，總計二千六百萬元經費，其中中央補助款二千一百三十二萬元，縣配合款四百六十八萬元，於五月底舉辦兩場說明會。

改善主要重點項目為行穿線退縮、庇護島增設、縮短行穿線距離、安全停等空間、增設行穿線或人行道、增設行人專用號誌或早開（關）時相、線路地下化等，期盼提升行人路權，保護行人安全。

這次改善路口包括市場周邊的竹北市中正東路與仁德街、竹東鎮大同路與信義路、關西鎮正義路與大同路、以及竹北市中正東路與三民路、竹北市中正西路與華興街、竹北市嘉豐十一路與復興三路、竹北市光明六路與嘉興路、湖口鄉三民南路與榮光路、關西鎮正義路與中山路、竹東鎮中興路與學府路、竹東鎮中興路與中央路、新埔鎮中正路與廣和路、新埔鎮中正路與和平街。

交旅處指出，透過該計畫改善行人路口停等區角隅及串聯行人通行的路線，降低行人交通事故發生。為降低施工路口交通衝擊及確保施工安全，將督促承包商施工現場確實做好交通設施佈設與指揮工作，屆時請用路人配合交管人員指揮。

新竹縣政府今年準備改善的路口，包括市場周邊的竹北市中正東路與仁德街總計13處。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣政府今年準備改善的路口，包括市場周邊的竹北市中正東路與仁德街總計13處。 （記者廖雪茹攝）

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