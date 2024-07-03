台東火車站 畫線 取締阻違停

汽車停車格內停滿機車，停車場入口也塞滿機車，機車停車空間是否足夠也是需思考的問題。（記者劉人瑋攝）

2024/07/03 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東火車站附近岩灣路一○一巷口至台鐵宿舍一帶違停嚴重，連垃圾車也受阻，縣議員簡維國接受民眾陳情，昨（二）日前往會勘，由於該路段東段為縣府管轄巷道，西段則為台鐵宿舍區既成道路，目前協商先針對道路部分畫設標線、規劃出是否得以停車，接下則由警方積極取締。

岩灣路101巷口至台鐵宿舍一帶

會勘現場包括台鐵用地及現有道路皆停滿車，簡維國說，初步結論為地方政府管轄道路會於近期於地面畫上標線及停車格，台鐵土地可在公告後，依道安條例第三條視為道路，畫線後，可以第五十六條取締或拖吊，目前先處理縣府管轄道路，待台鐵公告後再比照辦理。岩灣里長易桂美說，早該如此，否則如何分辦何者為違規？又如何管理。

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居民認同執法 警方將施鐵腕

現場人行道上放置近三十顆大石頭，有如成排「石敢當」。台東站務主任彭國勳說，這些都是為防機車直上人行道，仍有騎士繞道停人行道，台鐵土地可能會先設柵欄防止機車進入，未來會再與縣府協調是否畫設停車格。

易桂美說，車站一帶停車格為幾年前前瞻計畫之一，其實附近還有許多免費停車格，民眾貪方便不停好、求停得近，甚至為省十元停車費，居民主張公部門畫線並嚴格執法。警方呼籲，逕行舉發依違規地段與情況將開罰九百到一千二百元，「等於一張到台北車票，近期將會嚴厲執法」。

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