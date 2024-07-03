台東富岡漁港 計程車共乘上路

縣府、監理所及業者推動計程車共乘。（民眾提供）

2024/07/03 05:30

早上7時至晚上10時 可透過LINE、電話預約往返火車站

〔記者劉人瑋／台東報導〕高雄區監理所台東監理站邀集台東縣府、台鐵公司、計程車公會及當地四家公司，於二日在富岡漁港舉辦通車典禮，宣布正式啟航。配合的大都會衛星車隊台東分公司營業主任孫士競表示，方便愈來愈多的背包客並省成本，也開拓更多車行服務空間。

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中途經森林公園可上下車

高雄區監理所所長李瑞銘表示，近年台東縣離島觀光盛行，為提供民眾多元、便利的運輸工具，監理單位與縣府輔導規劃計程車共乘服務，提供預約搭乘及站點搭乘，路線往返火車站及富岡漁港，途中經由森林公園（提供下車及預約搭乘），增加交通運能也節能減碳。

每人收費300 多人分攤收120元不等

監理所表示，「台東火車站—富岡漁港」計程車共乘路線由台東大都會計程車行提供營運服務，時間為每日早上七時至晚上十時，旅客可透過LINE、電話作預約，起迄端皆有專屬站牌，共乘計程車車身亦有識別LOGO，路程約十五公里，車資以台東縣共乘計程車費率計算分攤原則，一人三百元，五至八人搭乘每人一百二十元不等。

車資部分，孫士競說，媒合一車乘客可能皆不認識，共乘花費對每人更省，而總金額也有利司機，若一車乘客皆為同團，亦能以專車方式跳錶計三百元二十元，「不會更貴，也不需議價」，近年獨自出遊背包客愈來愈多，有時港口遊客爆增叫車困難，加上民眾多以往返車站至港口，因此才有此路線。

還可花100元預約代購

再者，也有不少遊客帶滿裝備，特別是到離島潛水的遊客，孫士競說，共乘計程車比較公車的優點於此時更明顯，甚至還能事先預約代購暈船藥、紀念品或飲料等，代購費一百元即能於接駁點取貨，省去提重物往返也更方便。

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