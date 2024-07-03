台北馬拉松12/14登場 挑戰「金級」認證

2024/07/03 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕長跑界年度盛事「台北馬拉松」將於十二月十四日舉辦，台北市體育局昨於市政會議上專案報告，目前為「菁英標籤」賽事的台北馬，今年將以更高規格的「金標籤」級別舉辦，並爭取通過世界田徑協會的晉級認證，成為包含萬金石馬拉松在內、全國唯二的金級路跑賽事。台北市長蔣萬安則裁示，今年適逢台北建城一四○週年，活動應納入城市意象，也務必降低對民眾影響。

台北馬拉松創始於一九八六年，為國內規模最大、最具特色的城市馬拉松賽，賽道自台北市政府前廣場起跑，行經廿四個特色地標，終點至台北田徑場，每年均吸引國內外許多菁英跑者前來朝聖。二○一九年台北馬獲世界田徑協會「銅標籤」認證，二○二一年迄今則為「菁英標籤」。

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體育局於專案報告指出，今年規劃以「金標籤」認證規格舉辦爭取升級，除提高全馬、半馬組別的獎金，還會邀請更多「具金標籤級別或更高級別」的跑者參賽；未來將持續精進賽事規劃，以讓台北馬申請到全世界只有十二個國家獲得的「白金標籤」為目標，向世界展現台北市擁有辦理世界級城市馬拉松的能力，作為未來爭取亞運在台北市主辦的軟硬體實力。

蔣萬安於會中裁示，今年恰逢台北建城一四○週年，要求本屆台北馬應在宣傳方面納入城市意象，並提前與民眾溝通，以降低民怨；此外，台北市擁有許多河濱步道，他也建議考量舉辦「河濱賽事」的可行性。

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