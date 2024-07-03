真善美劇院 8/1結束營運

位於中西區、原延平大樓的「台南真善美劇院」 將於八月一日停止營運，引發影迷們不捨。（記者洪瑞琴攝）

2024/07/03 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於中西區歷史城區、有「文青電影院」之稱的台南真善美劇院（見圖，記者洪瑞琴攝），將在八月一日結束營運，引起眾人不捨。市長黃偉哲感到不捨，也希望大家可趁機會「看爆它」。

真善美劇院承載昔日日治時期「宮古座」到後來「延平戲院」歷史演替，業者於二○一八年重新開幕，打造台南市首家藝術電影院。業者一日晚貼出公告，諸多大環境因素評估後，「不得不遺憾宣布真善美劇院將在今年八月一日最終場按下終止鍵」，誠摯感謝各位影迷的支持與陪伴，後續相關會員點數及持有團票者，將另發布相關辦理公告，歡迎喜歡台南真善美的影迷，一起到劇院拍照留念說再見。

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南市文化局表示，據目前了解，台南真善美劇院停業是公司經營策略調整，在第一時間有表達關心並了解狀況，並將協助了解業者的需求，當然還是希望這麼具代表性的文化場域，能有機會永續經營，陪伴和培育台南市民人生的不同階段。

黃偉哲說，真善美劇院將走入歷史，相信台南有不少民眾喜歡觀賞藝術電影，然而隨著時代變遷，近年來各地都有影院吹熄燈號，就像當年的錄影帶、DVD逐漸走入歷史，都是令人感到不勝唏噓，真善美劇院是否有轉圜餘地，尚未可知，希望大家前往看看電影，找回回憶與青春。

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