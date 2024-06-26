台化4.7億國賠案 二審逆轉判彰縣府免賠

台化彰化廠因2016年天價國賠案，一審判縣府賠4.77億元，二審改判免賠。 （記者張聰秋攝）

2024/06/26 05:30

〔記者陳建志、張聰秋／綜合報導〕台灣化學纖維公司（台化公司）彰化廠的三部汽電共生設備的操作許可證，在二○一六年九月廿八日到期，但該公司向縣府環保局申請展延遭駁回，因而向行政院環保署提出訴願，認定是違法處分，台化據此提出國賠。一審判決彰化縣政府敗訴，要賠四．七億，但二審卻認為，彰化縣政府沒有明顯錯誤或其他不法行為存在，判決免賠，全案可上訴。

高院認環局駁回展延沒有不法

台化認為，環保署撤銷彰化縣政府所做的違法駁回處分，但縣府未依照訴願決定作成准予展延的處分，此舉造成營業利益損失、資產減損，因此訴請國賠四．七億。而彰化地院審理後認為，縣府之違法的行政處分，造成台化損失，判處國賠四．七億元。

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彰化縣政府不服上訴，台中高分院昨天判決，認為彰化縣政府環保局作成第一、二次駁回處分，雖經訴願機關撤銷，但查無證據可證明有任何違常的明顯錯誤或其他不法行為存在，認定縣府有故意或過失，因此廢棄原判決，改判免賠。

針對此一判決，彰化縣長王惠美表示，縣府將持續重視環保與經濟發展，並與台化溝通東區都市計畫。台化董事長洪福源則表示，公司尚未接獲二審判決書，因此不予置評，將待判決書送達後再與法務部門及律師討論對策。

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