台東金幣7/2發2000萬枚 首增花蓮消費

2024/06/26 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮、台東縣政府昨舉行「數位有購力．振興拚經濟」記者會，開啟雙方城市幣首次跨域使用，台東更加碼七月二日在花蓮站發放預計共二千萬枚金幣（價值二百萬元），發完為止，縣長饒慶鈴表示，期盼國人在暑假期間用行動至花蓮消費，用城市幣支持花蓮業者、一起讓花東共好，為兩地共同振興觀光添加動能。

花蓮特約店家消費滿5000枚再回饋5000枚

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饒慶鈴說，花蓮地震重創東部觀光，台東縣府力挺花蓮，除在東浪嘉年華、國際熱氣球嘉年華等大型活動邀請花蓮攤商設攤，也補助市公所團遊、帶隊慢經濟學院前往花蓮參訪、鼓勵國內外遊客到花東旅遊，以實際消費挺花蓮。此次更與花蓮縣政府攜手跨域合作，持有TTPush（台東金幣）民眾可在台東和花蓮兩地的特約商店消費，串聯政府、民眾及店家一起振興東部觀光。

全國TTPush數位會員可參與，完成報到每人發放一萬枚台東金幣，預計共二千萬枚金幣，發完為止。在花蓮縣特約店家使用台東金幣單筆消費滿五千枚再回饋五千枚，每位會員限領取二次，讓民眾享優惠、店家享營收。

台東縣府表示，TTPush首次與花蓮縣合作跨域使用，台東金幣的使用者本身就有十三萬人左右，持有台東金幣民眾可在花蓮超過百家的特約店家、臺東縣超過六百卅家，共同振興花東觀光，也為花東兩地帶來創新應用的數位科技城市體驗，藉由數位發展部數位產業署的「普及智慧城鄉生活應用計畫」，推動花東地區跨域合作。

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