「蚵仔寶寶」誕生 助攻北門漁村觀光

北門蘆竹溝吉祥物「蚵仔寶寶」，造型可愛。（記者楊金城攝）

2024/06/25 05:30

〔記者楊金城／北門報導〕北門潟湖盛產牡蠣，吉祥物誕生，北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會設計「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔，造型可愛，未來將藉以推廣北門的台南蚵、蘆竹溝漁村觀光。

Q版吉祥物超萌 將製作大型公仔

蘆竹溝漁村社區在北門潟湖的平掛式牡蠣養殖歷史超過百年，獲得農業部「農村好藝」調查保存類殊榮，目前也往申請農村再生社區邁進。

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蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，協會透過南縣區漁會提案盧竹溝吉祥物「蠔寶寶」計畫獲得漁業署補助，開發漁村吉祥物「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔，強化蘆竹溝漁村牡蠣養殖文化新亮點。

具有美工專長的協會理事陳泰豪設計「蘆竹溝蚵仔寶寶」公仔主視覺，融入會員意見和蘆竹溝牡蠣產業文化，再與委製廠商討論後，公仔造型有兩顆大大眼睛、波浪狀頭髮，胖胖圓滾滾的身材坐在蚵殼內，十分可愛，契合蚵仔的意象造型，目前已由廠商製作大型公仔。

蘆竹溝漁村牡蠣養殖文化新亮點

北門區著名的公仔有南鯤鯓代天府的Q版五府千歲、「虱目魚小子」，「蘆竹溝蚵仔寶寶」是第二個養殖漁業的公仔。邱永仁說，未來也會推出「蘆竹溝蚵仔寶寶」小公仔、文創品，代言行銷北門蚵等漁業產品，期盼「蘆竹溝蚵仔寶寶」發揮漁村吉祥物的魅力。

北門潟湖養殖牡蠣面積約二○○公頃，蘆竹溝七成居民養蚵，年產一八○○公噸的帶殼牡蠣。蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會推廣品牌「北門蚵」，也參與農業局以「台南蚵」品牌和南市牡蠣養殖區一起打團體戰，以區別進口蚵。

邱永仁說，協會設有「蚵學園區」，將在蘆竹溝推廣食漁教育、友善海洋生態體驗課程，盼讓更多人喜歡蘆竹溝。

北門潟湖盛產牡蠣，蘆竹溝居民七成養蚵。（記者楊金城攝）

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