駁斥黃國昌 農業部：台日蛋箱規格不同 絕無短少／台灣一箱12公斤、日本10公斤 進口總數3081萬顆

民眾黨立委黃國昌昨指畜產會前年自日本採購蛋數量，和農業部提供的數量短少600萬顆，農業部次長杜文珍表示黃搞錯日本和台灣箱數規格差異，並無短少。（資料照，記者楊媛婷攝）

2024/06/25 05:30

〔記者楊媛婷、黃靖媗／台北報導〕民眾黨立委黃國昌昨天召開記者會指畜產會前年（二○二二）自日本採購蛋數量，和農業部提供的數量短少六百萬顆，農業部昨回應，黃搞錯日本和台灣箱數規格差異，台灣一箱十二公斤，日本一箱十公斤，日本進口蛋總重一八四三．二噸、總顆數三○八一萬顆，並無短少。

去年雞蛋風波時，黃國昌曾邀自導自演恐嚇案的「Lin bay好油」版主林裕紘直播；黃國昌昨指農業部提供畜產會購買十八萬四三二○箱，後又改為十五萬三五○四箱，相差三萬八百一十六箱，短少六百萬顆蛋。

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農業部次長杜文珍解釋，十八萬四千多箱數字來自今年五月卅日提供給黃的資料，當時用日本規格的箱數計算；十五萬箱數據則來自今年六月十八日的行政調查報告，因該報告含美、澳、日等國進口蛋，故用台灣箱數規格算，兩者總重皆為一八四三．二噸，並無短少。

黃國昌質疑畜產會未用自有資金買蛋，農業部表示，今年三月廿五日、六月十八日提供給黃的資料說明，畜產會前年自美澳日買蛋的總金額為二．五九億，該部補助進口蛋與本地蛋產地價差約八九○二萬及倉儲運費約九七四二．六萬。

亮采與超思商業關係 已移請檢調調查

黃國昌指去年協助自巴西進口雞蛋以解決蛋荒的超思公司，前年就從日本進口蛋；農業部回應，依畜產會資料，前年八月取得日本進口雞蛋許可為亮采公司，亮采跟超思有委任關係，因此畜產會確認後，當年九月付款給超思，有發票依據；至於黃所稱的「超思是為專案進口蛋才成立」，農業部強調，絕無涉入民間公司設立，不過也認為需釐清亮采與超思商業關係，已移請檢調調查。

黃國昌指農業部稱前年自日本進口蛋合約有保密條款，且未簽約；農業部表示，五月卅日已經提供合約給黃，也說明採購蛋有「買斷」與「訂約」二種方式，亮采是簽訂進口貿易合約，超思是用「貨到付款買斷」方式，貨到付款是畜產會循往例採購模式，以因應緊急短期採購需求，後續為穩定排程供蛋有簽訂貿易合約。

針對農業部回應，黃國昌再批，農業部的說法證實二〇二二年八月取得日本進口雞蛋輸入許可的公司是亮采，而非超思，但畜產會付款的對象竟是同年九月五日才成立的超思，印證超思是為專案進口雞蛋而成立，呼籲農業部不要模糊問題焦點。

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