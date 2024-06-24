新北國中小中輟生 全國最多

明志國中提供手拉坏體驗、園藝創作等多元彈性課程，與孩子一起找回對學習的信心。（新北市教育局提供）

2024/06/24 05:30

議員批輔導不足、通報黑數 教局：中輟復學率逾95％

〔記者黃子暘／新北報導〕學子可能因家庭、課業壓力等因素中輟，新北市議員陳乃瑜表示，新北市國小、國中中輟生全國最多，且有教師反映，只要學校通報三名以上中輟生，教育局就會「特別關心」，導致產生通報黑數。教育局長張明文回應，新北市中輟復學率為九十五．三三％，高於全國平均值九十％，市府掌握學生每日出缺席狀況，連續二天未請假、未到校，立即啟動家訪。

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連續2天未請假、未到校 家訪

陳乃瑜引用教育部統計資料指出，新北市一一一學年度國中中輟生四四三人、國小中輟生四十九人，全國最多，高中生部分，休學一五三一人，佔全國十．五％。

陳乃瑜說，學校為了避免被教育局「特別關心」，教師被迫幫學生請假，或要求學生一週到校二天以規避通報，此作法恐產生通報黑數，而新北中輟生人數眾多，顯示輔導不足。

中輟生列管 擬定輔導策略追蹤

張明文表示，新北市中輟生復學率逐年上升，目前為九十五．三三％，高於全國平均的九十％，一一一學年度中輟人數四九五人、中輟率○．一六六％、再輟率四十三．七％；因高中職非義務教育，以「中途離校」人數及結案率說明，一一○學年度有廿人，結案率九十九％；一一一學年度二一五人，結案率八十四％。

教育局指出，市府逐案列管中輟生，定期召開個案資源聯繫會議，邀集警察局少年隊、社政或衛政單位討論，擬定輔導策略與追蹤。另建置「中途離校學生輔導機制處理流程」，督促個案數較高的學校建立預警機制；市府每二個月召開跨局處「高關懷青少年通報中心」會議，將有就業需求的中離生造冊、提供協助。

教育局說明，中輟生為小學及國中學生連續三天未請假且未到校，或辦理轉出但三日內未轉入新校者；中離生為高中學生未經請假或不明原因未到校上課連續三日以上，以及學校發給休學證明的休學生。市府提供中離生多元關懷方案，並結合學校、商家及民間資源，協助學生轉銜至不同學制或科別，獲得適性發展機會。

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