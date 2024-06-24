為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北國中小中輟生 全國最多

明志國中提供手拉坏體驗、園藝創作等多元彈性課程，與孩子一起找回對學習的信心。（新北市教育局提供）

明志國中提供手拉坏體驗、園藝創作等多元彈性課程，與孩子一起找回對學習的信心。（新北市教育局提供）

2024/06/24 05:30

議員批輔導不足、通報黑數 教局：中輟復學率逾95％

〔記者黃子暘／新北報導〕學子可能因家庭、課業壓力等因素中輟，新北市議員陳乃瑜表示，新北市國小、國中中輟生全國最多，且有教師反映，只要學校通報三名以上中輟生，教育局就會「特別關心」，導致產生通報黑數。教育局長張明文回應，新北市中輟復學率為九十五．三三％，高於全國平均值九十％，市府掌握學生每日出缺席狀況，連續二天未請假、未到校，立即啟動家訪。

連續2天未請假、未到校 家訪

陳乃瑜引用教育部統計資料指出，新北市一一一學年度國中中輟生四四三人、國小中輟生四十九人，全國最多，高中生部分，休學一五三一人，佔全國十．五％。

陳乃瑜說，學校為了避免被教育局「特別關心」，教師被迫幫學生請假，或要求學生一週到校二天以規避通報，此作法恐產生通報黑數，而新北中輟生人數眾多，顯示輔導不足。

中輟生列管 擬定輔導策略追蹤

張明文表示，新北市中輟生復學率逐年上升，目前為九十五．三三％，高於全國平均的九十％，一一一學年度中輟人數四九五人、中輟率○．一六六％、再輟率四十三．七％；因高中職非義務教育，以「中途離校」人數及結案率說明，一一○學年度有廿人，結案率九十九％；一一一學年度二一五人，結案率八十四％。

教育局指出，市府逐案列管中輟生，定期召開個案資源聯繫會議，邀集警察局少年隊、社政或衛政單位討論，擬定輔導策略與追蹤。另建置「中途離校學生輔導機制處理流程」，督促個案數較高的學校建立預警機制；市府每二個月召開跨局處「高關懷青少年通報中心」會議，將有就業需求的中離生造冊、提供協助。

教育局說明，中輟生為小學及國中學生連續三天未請假且未到校，或辦理轉出但三日內未轉入新校者；中離生為高中學生未經請假或不明原因未到校上課連續三日以上，以及學校發給休學證明的休學生。市府提供中離生多元關懷方案，並結合學校、商家及民間資源，協助學生轉銜至不同學制或科別，獲得適性發展機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播