塵爆重創 八仙樂園復業無期

八仙樂園設施已年久失修。（記者陳奕劭攝）

2024/06/24 05:30

記者陳奕劭／專題報導

位於新北市八里區的八仙樂園，曾經是北台灣最大的水上樂園，「躺著玩、坐著玩、趴著玩，還是八仙好玩」的廣告詞是四、五、六年級民眾的共同回憶，不幸在二○一五年爆發塵爆意外，釀成十五死四百多人輕重傷而歇業至今。礙於訴訟賠償、產權複雜等難題，復業仍遙遙無期。

目前八仙樂園門禁森嚴，園區招牌斑駁、設施年久失修、周遭雜草蔓延，大石頭、鐵柱堵住出入口，昔日繁華不再。

請繼續往下閱讀...

八仙樂園附近宮廟志工說，很多店家在樂園歇業後也陸續關門。當地的下罟里里長汪金傳表示，希望八仙樂園能重新營業或有新的業者進駐，拯救觀光。

新北市府觀光旅遊局指出，八仙樂園被觀光署勒令停業，至今尚未撤銷處分，且已交還國有財產署借用土地，樂園若想復業要先整修遊戲設施、解決土地權屬問題、場地安全評估等，再向觀光署申請。

新北議員鄭宇恩表示，八仙樂園鄰近台北港、桃園機場，重新營業有地利優勢，但樂園如今面臨鉅額賠償、安撫塵爆受害者和停業處分等難關，恐難重現當年榮景；市議員陳偉杰也說，八仙樂園司法訴訟尚未結束，復業恐怕遙遙無期，建議可在八里興建新北市立兒童新樂園，振興地方觀光。

昔日八仙樂園有下水道以及多樣遊戲設施。（翻攝自臉書「八仙水上樂園 」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法