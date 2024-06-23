退場時間不確定 教育品質惡化

明道大學將於今年7月底停辦，逾400名學生仍在等待安置。（資料照）

2024/06/23 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕對於國民黨立委提案修改私校退場條例，擬增訂公告有意接手者期間一年，且時間可一延再延，幫財團禿鷹謀取私校校產開路；而為了保障學生權益，教師、家長、學生、教育基金會及學者等各界強烈反對此修法。

目前教育部列專案輔導有七所私立大學，僅和春技院、中州科大及台灣首府大學今年確定解散，而大同技院、環球科大、明道大學及東方設計大學是今年七月卅一日停辦，教育部技職司副司長柯今尉說明，停辦後二個月內，學校法人報請解散，須再辦理清算，完成後學校法人消滅才真正退場，過程需時四年。

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前總統府資政、教育專家黃昆輝表示，教育品質攸關學子受教權，修法增加退場時程是惡化教育品質。台灣教育研究院社長黃政傑表示，家長要孩子讀的是優質大學，受優質教育，現在私校退場已要花費四年，若要修法應更嚴格加速退場。

全教總：無限期 師生更無保障

全教總理事長侯俊良表示，退場條例施行近兩年，已有多校獲企業或團體資金挹注，除學校主動求助外，教育部公開訊息也發揮效果，已達公開徵求目的，另條例訂兩年期限主要是維護師生權益，若無限期，師生更無保障，不同意再修法增訂公告期。

國教盟理事長王瀚陽表示，私校退場機制應更快速有效地處理經營不善者，以保護學生權益，建立更完善的預警系統，減少學生受影響的時間。全志盟智庫執行長吳福濱表示，立委提案修法不宜為某一私校量身訂作，該退就要退，否則是嚴重傷害學生受教權。

青民協理事長張育萌表示，目前私校退場機制可處理接手辦學問題，流程完整專業、嚴謹審查，不應再修法造成混亂，況且一旦退場時間不確定，讓學生誤踩地雷更影響其一生。

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