國民黨立委提案退場 可一延再延 教育界憂私校恐遭禿鷹佔據

靜宜大學監察人陳振貴不支持藍委的法案。（資料照）

2024/06/23 05:30

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕私校辦學不佳或財務不良被列專案輔導，到最終解散退場最快需四年，但國民黨立委竟提案修改私校退場條例，擬增加「徵求接手公告期一年」且可一延再延，讓禿鷹財團有機會小成本接手謀取校產，此案逕付二讀未經立法院委員會討論，引發各界憂心癱瘓私校退場機制、損及學生權益而強烈反對，疾呼下週二的立院政黨協商切勿通過；教育部也呼籲此案退回委員會再議。

癱瘓退場機制 損害學生權益

私立大學也不支持藍委版修法，私立科大協進會理事長、龍華科大校長葛自祥表示，有意接手辦學者本就可與專輔學校聯繫，無必要修法再公告徵求，教育部推派公益董事及監察人進入專輔學校董事會後，原私校董監事仍可參與決策、規劃轉型方案，尋求永續經營機會，「但修正案卻允許有意接手辦學者可直接取得學校經營權，無異侵害原私校經營者設法轉型的權利，形同對私校再砍一刀，忽視私校轉型自主性，十分不合理」。

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葛自祥指出，藍委提案修法也不利於私校即時引入資金，因面臨退場學校多有財務問題，現行給學校兩年時間找資源改善財務，但依藍委修法，有意投入資金的金主將無需與原校談判，有機會以「較小成本」取得學校經營權，無異培養更多「私校禿鷹」。

靜宜大學監察人陳振貴也表示，被列專案輔導的私校有二年改善期，不宜也不需要公開徵求有意接手者。

「私立高級中等以上學校退場條例」於一一一年五月十一日公布施行。國民黨立委提案修改該條例第廿四條，擬增加專輔學校於同意改制、合併、停辦、清算完成前，應定一年以上之公開徵求接續辦學者，且可一延再延。

教部疾呼退回委員會再議

教育部技職司副司長柯今尉則說明，專輔學校在現行二年改善期間，本就可接洽有意願接手者，透過新團隊捐資等方式來解除專輔，如高苑科技大學即獲台鋼集團捐資二．八億元，解除專輔並改名為台鋼科大。

對於該修法的影響性，柯今尉說明，除增加停辦時程的不確定性，影響教職員及學生權益，且退場時間拉長，一年徵求期結束如無人接辦，將增加退場基金財政負擔及校地持續荒廢，更恐使財團可等到學校師生被清空，以及負債清償後，再加入並取得校產，恐有失私校公共性原則。

龍華科大校長葛自祥不支持藍委的法案。（資料照）

列專輔的私立大學退場進度表

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