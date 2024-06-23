遇豪雨就溢堤 斗六乾溪堤岸改善

乾溪竹圍二號橋上游堤段因河道河幅不足、淤積嚴重，遇豪雨即發生溪水溢堤。（記者黃淑莉攝）

2024/06/23 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗六市乾溪竹圍二號橋上游堤段因河道河幅不足、淤積嚴重，只要遇豪雨即發生溢堤，造成十三里、溪洲里附近淹水，水利署指出，堤岸改善工程總經費二．一億元，預計下月開工，明年九月完工，可解決地方多年淹水之苦。

水淹周邊4、50公頃農地 引民怨

立委劉建國表示，乾溪竹圍二號橋上游永隆堤段，位在斗六十三里、溪洲里，每逢颱風豪雨季節即發生溪水溢堤，造成周邊四、五十公頃農地淹水，當地民眾怨聲載道，他多年來關心堤防改善進度，昨邀請水利署第五河川分署長吳明華現勘及說明工程進度。

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吳明華指出，該堤段改善工程總經費二億一八○○萬元，包括工程費八八○○萬、用地徵收費一億三○○○萬元，工程內容包括新建左岸堤防七百多公尺、河道整理、新設水防道路六百多公尺、整建右岸堤防一四○公尺、加高約四百公尺，工程已發包，下月中旬開工，明年九月完工。

總工程費2.1億元 7月中旬開工

吳明華說，乾溪仁盛橋下游堤段工程涉及乾溪下水尾口堤段與虎尾溪中南堤段的匯流，已辦理先期規劃，仍需一段時間進行後續工作。

劉建國、吳明華昨天還現勘莿桐虎尾溪大美虎溪段、斗南埤麻大排，其中莿桐虎尾溪大美虎溪新榮橋下游堤段工程，計劃左、右岸各新建堤防三百尺，預計今年內完成用地取得，明年提報工程經費九千五○○萬元，埤麻大排部分因通水斷面不足及護岸老舊造成淹水，已爭取下游部分五百公尺改善，劉建國說，將會再與水利署討論延伸改善，並爭取經費讓工程順利進行，解決地方水患問題。

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