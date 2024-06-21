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台語詩「若你心中有台灣」 青鳥引用

被青鳥行動引用「若你心中有台灣」詩句，作家宋澤萊表示，這是40多年前因美麗島事件有感所寫的台語詩。（記者劉曉欣攝）

被青鳥行動引用「若你心中有台灣」詩句，作家宋澤萊表示，這是40多年前因美麗島事件有感所寫的台語詩。（記者劉曉欣攝）

2024/06/21 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕在反對藍白國會擴權的「青鳥行動」當中，多次引用「若你心中有台灣，咱的前途有希望」句子，這是出自台灣著名鄉土文學作家宋澤萊，在四十多年前所寫的台語詩。宋澤萊表示，「美麗島事件」讓他用母語創作，並將當時被視為禁忌的「台灣」兩字，直接書寫出來！

宋澤萊40年前創作 又符現在台灣處境

宋澤萊從福興國中教職退休，目前定居鹿港，他表示，中研院學者吳叡人在「青鳥行動」演講引用他的台語詩〈若你心中有台灣〉，造成不小的迴響，許多年輕一輩都是第一次知道這首詩，只是吳叡人用台語把「希望」兩字，念為「向望」。

他說，〈若你心中有台灣〉是在一九八一年創作，是他生平所寫的第一次台語詩，起因為一九七九年發生了「美麗島事件」，他看到國民黨把所有台灣人的政治菁英都關進監牢，覺得台灣可能要滅亡了，深層的台灣意識與感情都被激發出來，他決定用漢字寫一首台語詩，結果一口氣寫了二百多行。

宋澤萊說，這首台語詩刊登在曾任彰化縣長黃石城所辦的黨外雜誌《深耕》，一出刊就引發海內外高度關注，後來還收錄在一九八三年出版的《福爾摩莎頌歌》詩集。而〈若你心中有台灣〉句子裡的「你」，指的就是台灣的每一個人。

這首詩在「青鳥行動」中被多次引用，宋澤萊認為，這是因為現在台灣的處境，與四十多年前相似，這首詩的出現，正是危機讓台灣意識出現覺醒。

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