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彰縣逾期未繼承不動產 公告現值逾300億

全台房價狂飆，土地行情隨之上揚，彰化縣未完成繼承登記的不動產價值，因應土地公告現值調整，總價值跟著水漲船高。 （記者張聰秋攝）

全台房價狂飆，土地行情隨之上揚，彰化縣未完成繼承登記的不動產價值，因應土地公告現值調整，總價值跟著水漲船高。 （記者張聰秋攝）

2024/06/21 05:30

61025筆土地、833棟建築物 件數和市值雙創縣內最高紀錄

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府日前整理並公告縣內逾期未完成繼承之不動產，全縣高達六萬一○二五筆土地、八三三棟建築物，總價值用土地公告現值估算達三百多億元。縣府表示，不管是件數和市值，都雙雙寫下彰化縣有史以來最高紀錄。

房、地價帶動 價額跟著走高

近年來因低利率政策，加上又有新青安優惠房貸政策助力，讓台灣市場游資豐沛，並致使全國房價狂飆，帶動土地行情上揚，在此情況下，未完成繼承登記的不動產價值，跟著水船漲高。據了解，在親人往生後所留下不動產遺產，須在法定六個月內完成繼承登記，逾期受罰甚至會被列冊管理，若是十五年列管期仍無法完成繼承者，最終被登記為國有財產。

經五次未標脫 登記為國有

根據彰化縣政府地政處統計，截至目前為止已走完公告程序，仍無法完成繼承登記，在全縣有土地六萬多筆，而建築物有八百多棟。而未完成繼承的原因很多，主要因家庭因素為主，例如兄弟姐妹及其他繼承人，對分配遺產的條件意見分歧，以致無法辦理；或是擬繼承的房子現有繼承人之一居住，不願意共有或搬遷讓出；更有因繼承人長年旅居國外，不願意回國與其他繼承人一起處理。

根據土地法第七十三條之一規定，自繼承開始一年內未辦理繼承登記者，縣市政府應公告繼承人在三個月內聲請登記，逾期仍未聲請者，將由地政機關列冊管理，十五年內仍未完成登記者，地政機關會將其公開標售，所得價款儲存在國庫專戶，繼承人可依其法定應繼分領取，十年內未申請提領者，價款將歸屬國庫。如果，經過五次標脫不成，不動產則登記為國有。

先登記共有 再分割登記

地政處表示，若是被登記為國有，原繼承人可在不動產被登記的十年內，檢附證明文件按其法定應繼分，向財政部國有財產署申請提撥發給價金。另外，地政處也提醒民眾，若因繼承人眾多或其他因素無法完成繼承登記，可由部分繼承人代表全體申請登記為共同持有，待達成協議後再進行遺產分割登記，以免遺產被沒收或需繳納高額遺產稅。

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