《新北》反擴權挺覆議宣講 阻立院變巨獸

民進黨啟動「反濫權、護民主」街頭宣講，昨天到府中商圈，吸引民眾參與。（記者陳奕劭攝）

2024/06/20 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨啟動「反濫權、護民主」街頭宣講，呼籲民眾支持行政院的覆議案，新北市黨部主委蘇巧慧昨天與立法委員張宏陸、吳沛憶、沈伯洋到板橋區府中商圈宣講，雖然下雨，仍吸引數百人熱情參與；蘇巧慧說，國會擴權法案恐讓立法院成為巨獸、危害人權，呼籲民眾站出來反對，讓藍白陣營迷途知返。

蘇巧慧表示，國會擴權案讓立法院成為大怪獸，侵害民眾的人權，呼籲全民站出來反對，讓國民黨、民眾黨迫於民意壓力，不敢再強渡關山。

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張宏陸指出，民進黨支持國會改革，但絕不支持濫權與擴權的法案，未來國會可調查「關係人」，民眾無論加入社團或參加廟宇祭祀活動，隨時有被立委叫去「聽證」的風險；他並警告，新法將讓新創公司面臨危險，對手可透過國會強迫索取商業機密，許多外商感到擔憂，恐因此遷出台灣。

沈伯洋批評，國會擴權法案是現代版的刑法一百條，「藐視國會罪」只要立委定義即成立，只要舉手通過就能罰錢，立法院本來就有調查權，但不能逾越檢察官、監察院的職責，未來立委可隨意調查民眾，不合意就處罰，侵害人權使人民陷於恐懼中。

吳沛憶說，藍、白兩黨不願在審查過程中討論，違背民主程序，人民最大，法案應退回委員會重新審查、逐條討論。

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