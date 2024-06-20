為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《新北》反擴權挺覆議宣講 阻立院變巨獸

民進黨啟動「反濫權、護民主」街頭宣講，昨天到府中商圈，吸引民眾參與。（記者陳奕劭攝）

民進黨啟動「反濫權、護民主」街頭宣講，昨天到府中商圈，吸引民眾參與。（記者陳奕劭攝）

2024/06/20 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨啟動「反濫權、護民主」街頭宣講，呼籲民眾支持行政院的覆議案，新北市黨部主委蘇巧慧昨天與立法委員張宏陸、吳沛憶、沈伯洋到板橋區府中商圈宣講，雖然下雨，仍吸引數百人熱情參與；蘇巧慧說，國會擴權法案恐讓立法院成為巨獸、危害人權，呼籲民眾站出來反對，讓藍白陣營迷途知返。

蘇巧慧表示，國會擴權案讓立法院成為大怪獸，侵害民眾的人權，呼籲全民站出來反對，讓國民黨、民眾黨迫於民意壓力，不敢再強渡關山。

張宏陸指出，民進黨支持國會改革，但絕不支持濫權與擴權的法案，未來國會可調查「關係人」，民眾無論加入社團或參加廟宇祭祀活動，隨時有被立委叫去「聽證」的風險；他並警告，新法將讓新創公司面臨危險，對手可透過國會強迫索取商業機密，許多外商感到擔憂，恐因此遷出台灣。

沈伯洋批評，國會擴權法案是現代版的刑法一百條，「藐視國會罪」只要立委定義即成立，只要舉手通過就能罰錢，立法院本來就有調查權，但不能逾越檢察官、監察院的職責，未來立委可隨意調查民眾，不合意就處罰，侵害人權使人民陷於恐懼中。

吳沛憶說，藍、白兩黨不願在審查過程中討論，違背民主程序，人民最大，法案應退回委員會重新審查、逐條討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播