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新北589路公車延駛基隆百福社區 8月底前上路

基隆市與新北市昨天勘查後，新北客運589路線將延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供）

基隆市與新北市昨天勘查後，新北客運589路線將延駛到基隆百福社區。（基隆市政府提供）

2024/06/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市七堵區百福社區緊鄰新北市汐止區，很多民眾前往汐止就醫、買菜、通勤及通學，目前只有二條客運路線行駛，對居民十分不便；基隆市副市長邱佩琳、多位議員與新北市交通局人員昨天會勘，決定新北公車五八九路線將延駛至百福社區，沿途增設八站，每天八班次，預計八月底前上路。

目前百福社區民眾只能搭乘一○三二、一一九一等兩條路線的公路客運前往汐止，平日八班次、假日二班次，對當地居民通勤不便。

邱佩琳指出，透過北北基合作平台請新北市政府協助，新北市交通局和新北客運協調，將五八九路線（南港車站至五堵）延駛到百福社區。

邱佩琳昨與新北市交通局副局長林麗珠、新北客運公司副總黃治淮、基隆市副議長楊秀玉及議員蔡旺璉、張耿輝、曾怡芳等人，共同討論五八九路線公車延駛到百福社區的動線及停靠站位，確認經摩天鎮、汐止市區、汐止科學園區、南港展覽館及南港車站，讓百福社區聯外交通更加方便。

基隆市交通處長王圳宏表示，五八九路線公車延駛後，路線行經明德三路、百三街及福五街，基隆市區增設明德三路（北五堵）、堵南里、百三街口、福二街口、福三街口、百福國中、百六街口及監理站等八個站位，預計八月底前上路。

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