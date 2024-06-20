詐團盯上大學生 收到「退學簡訊」別點開

台師大有學生收到被「二一退學」簡訊。 （台師大提供）

2024/06/20 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕詐騙集團盯上大學生！近日台師大學生收到「二一退學」簡訊，結果竟是詐騙，校方已向教育部及反詐騙專線通報，並向學生加強宣導不要點開不明簡訊、信件、訊息夾帶網址。

台師大同學收到「師範大學學務處」名義簡訊，內容提到「XXX同學好，因本校有連續二學期學業成績三分之二學分不及格者，則勒令退學，提醒同學欲參與本校轉學考報名至七月廿日（一）止」等語並附上連結。

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二一、三二退學制度已取消

台師大學務處專責導師辦公室執行長黃志祥說明，簡訊有三項問題，校方都稱「台師大」而非「師範大學」；二一、三二退學制度已取消；網址內摻雜某所私立大學英文名，且開頭應為https卻僅有http。

台師大、玄奘大學通報案件

教育部學生事務及特殊教育司科長張惠雯說明，前天接獲台師大及玄奘大學通報此類勒令退學詐騙訊息案件，已於各區校園安全維護及全民國防教育資源中心及大專校院校園安全維護承辦人員群組，請各校防範並轉學生群組周知。 今年一至五月校園安全詐騙通報三四○件。

玄奘大學校長簡紹琦表示，該校會向學生宣導出現新型態詐騙，不要輕信簡訊內容，可向學校求證。

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