太平洋藝術節 舞團跳蘭嶼傳統舞

蘭嶼的孩子代表族人前往夏威夷展演。 （擷取自顏子矞臉書）

2024/06/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕第十三屆太平洋藝術節日前在夏威夷首府檀香山舉行，蘭嶼達悟族人返回台東才發現「怎麼有人幫我們跳舞」？原來同一時期原民會從屏東找來的舞團跳著蘭嶼傳統舞！族人失望表示，主辦單位實在該更謹慎。

達悟人認族舞應由自己跳

藝術節由原民會召集多縣市原民團體演出，二十六位來自蘭嶼椰油國小的小飛魚文化展演團興奮「我們被世界看到」。但返台卻發現同時也有原民舞團「娜麓灣樂舞團」在夏威夷跳著蘭嶼傳統舞。族人疑惑道，又不是蘭嶼人，為什麼要「幫我們跳」，而且蘭嶼人就在夏威夷，可由真正蘭嶼族人演譯自己文化。

請繼續往下閱讀...

原民會表示，「娜麓灣樂舞團」屬原住民族文化發展中心，為保存、推廣各原民樂舞文化並在該中心的園區展演，這次透過公開推薦及遴選擇其於夏威夷呈現阿美族港口部落生活歌謠及祭典樂舞，以及雅美族在飛魚祭前的祭儀及歌謠。

原民會：族人正參與其他活動

但族人認為「像是九族文化村一樣，同一批人換了別族服就代表其他族跳舞，有形卻沒有文化精神」。小飛魚帶隊老師顏子矞認為，不該任意為他族展演文化，「何不由真正的族人自己詮釋」，族人表示遺憾。原民會回應，當時未找雅美（達悟）族人表演自身樂舞，是蘭嶼族人正在參與其他交流活動項目。

原民舞團「娜麓灣樂舞團」在夏威夷跳蘭嶼傳統舞。（原民會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法