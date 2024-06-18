懷抱棒球魂 許敏堅開發客製化球棒

許敏堅依顧客需求，打造最適合個人手感的球棒。（記者王姝琇攝）

2024/06/18 05:30

記者王姝琇／專題報導

棒球是台灣國球，深受國人喜愛，更吸引有志者投入開發客製化球棒！「取自大自然，世界上不會有完全一模一樣的球棒。」有著棒球魂的許敏堅說道。

棒壘球隊 全市逾400隊正式登錄

許敏堅說，僅倚賴目前市售球棒做選擇，就只能讓市售品牌來決定你能打什麼樣的球。不甘於自己及每個熱愛棒壘球的同好受到限制，許敏堅主打加拿大硬楓純手工製球棒，從握把、配重比例、長短、配色，依顧客需求打造最適合個人手感的球棒；特別的是，品牌工作室串聯棒壘球練習場，球棒現地製作，更能馬上進入打擊室揮棒試手感，再依反饋做出調整。

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談及台南市棒壘球運動的現況，許敏堅表示，光是正式登錄的球隊就突破四百隊，全市卅七個行政區，幾乎區區都有球場，有些人口密集的行政區還有二至四處可供選擇；會建立起優勢，原因不外乎台南是台灣棒球重要發源地之一，運動休閒文化一代代傳承著，加上民間企業贊助及社團支持。

公私協力 挹注經費、優化場地

他強調，要讓棒壘球繼續在台南發光、發熱，好的場地、選手培育、休閒推廣、經費挹注等缺一不可，必須仰賴政府與民間企業團體公私協力挺國球。

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