身障者搭機困難 爭取飛行無障礙

台灣身心障礙者自立生活聯盟等民團與立委洪申翰昨天召開「飛行無障礙」記者會，表示障礙者在搭飛機常遇困難，要求民航局改善。（記者朱沛雄攝）

2024/06/18 05:30

民團籲民航局應有積極作為

〔記者謝君臨、蔡昀容／台北報導〕台灣身心障礙者超過一百廿萬人，台灣身心障礙者自立生活聯盟等民團昨與立委洪申翰舉行記者會，指障礙者在搭飛機常遇困難，譬如拒絕機邊託運、移位輔具與機場設施設備不足等，違反身心障礙者權利公約（CRPD），要求民航局應有積極作為，這是義務而非慈善。

台自盟秘書長林君潔表示，今年四月前往日本出差，因電動輪椅電池問題遭到日本的航空公司拒載，經爭取後，日本政府有效地頒布命令禁止對輪椅旅客作出歧視行為，反觀台灣民團與障礙者從十多年前，即向民航局不斷爭取飛行無障礙的保障規範及輔具支持，都被消極處理。

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林君潔表示，無障礙服務不齊全、資訊不清、電池規範不一、拒絕機邊託運、移位輔具與機場設施設備不足讓地勤人員難以協助等，都是障礙者常遇到的問題。

要求無障礙服務指引 增購輔具設備

台自盟訴求，強化無障礙委員會的運作與選任、重新檢討擬定無障礙服務指引、編列預算增購輔具及機場無障礙設備、建立有效監督與申訴機制。

洪申翰表示，台灣於二○一四年就通過CRPD，承認身心障礙者有權在與其他人平等基礎上參與文化生活，並應採取所有適當措施。洪申翰強調，過去這些服務常被認為是「愛心、善心、慈善」，但「這不是慈善，而是義務。」是文明社會該有的義務。

民航局︰將儘速討論建立統一指引

民航局航站管理組組長黃武強表示，為服務身心障礙旅客，除要求各航空站與業者在官網設置專區，民航局也在官網建立平台連結相關網頁，供旅客查詢使用。

民航局也與桃機公司成立通用化無障礙交通環境推動小組，民間團體希望建立統一指引的建議，將儘速由小組討論。

對於身障團體訴求，星宇航空表示，出入境、過境或轉機皆提供輪椅服務，旅客可於班機起飛前二十四小時聯絡客服中心申請，每架班機也都備有機上移位機，幫助身障者入座；考量旅客使用的輔具型態及規格不同，現場地勤人員會進一步詢問細節，提供最適妥協助。

至於華航，各機隊均配輪椅，並提供方便進出的位置；有提供電動輪椅託運，電池方面各國規定各異，仍建議旅客提前聯絡華航訂位部門詢問。長榮航空也在官網說明相關指引，旅客有任何需求，可聯繫長榮訂位部門。

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