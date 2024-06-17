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具照顧技術看護移工 可望成為照服員

移工團體到衛福部陳情，盼家庭看護工納長照體系。 （台灣移工聯盟提供）

移工團體到衛福部陳情，盼家庭看護工納長照體系。 （台灣移工聯盟提供）

2024/06/17 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕昨天是「國際家務工日」，台灣移工聯盟等團體到衛福部陳情，呼籲廿一萬名家庭看護移工是長照主力，應納入長照體系規劃，保障勞動權益。

衛福部長照司副司長吳希文表示，家庭看護移工為家庭聘僱，工作性質是為居住案家提供陪伴照顧，與長照人員屬性、定位不同，對於是否納入長照體系，會審慎評估。不過，現已規劃符合通過語言檢定、具照顧技術能力的中階家庭看護移工，未來可適度逐步開放為社區式或居家式機構的照顧服務員。

移工聯盟盼廢除家庭聘僱制度

台灣移工聯盟專員王俐婷表示，根據監察院報告，以二○二二年為例，長照需求估八十二萬人，但同年六月底登錄照服員僅九萬多人，顯示廿一萬名家庭看護移工才是重要長照人力，卻未受勞動法令保障，常處於長工時、低工資等血汗勞動處境。

來自印尼的Cici，在台擔任家庭看護一年半，一開始被告知工作內容是照顧老奶奶，但實際還要打掃四層樓房子，每天早上六點工作到深夜十二點，且沒有午休，因工作從梯子上摔下來腰部受傷，被送回仲介公司。

落實專業訓練 擺脫血汗勞動

後來換了新雇主，五十三公斤的Cici要照顧體重一一○公斤的老奶奶，每天要搬動她到輪椅上、到廁所五到八次，腰部疼痛難忍，還要做六個人的飯，打掃所有房間，最後求助印尼勞工團結組織（GANAS），被引導到非政府組織庇護所，終於得到治療、康復。

王俐婷指出，希望政府逐步廢除一對一、廿四小時、在宅外籍看護的家庭聘僱制度，將家庭看護移工納入長照體系制度，轉由政府特約的長照機構聘僱，以多對多協作方式提供長照服務，可落實專業訓練，移工也可擺脫血汗勞動，獲勞基法保障。

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