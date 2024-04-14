（新北）淡北道路匝道4/15起施工 2路車道變窄

淡北道路完工模擬圖。（新北工務局提供）

2024/04/14 05:30

淡金路、中正東路一段往台北 寬度縮減車道數不變 交維3年

〔記者黃子暘／新北報導〕「淡水河北側沿河平面道路工程」（簡稱淡北道路）今年二月開工，淡水端兩處匝道將於四月十五日施工，在淡金路、中正東路一段進行交通維持計畫，淡金路往台北方向最內側車道、中正東路一段往台北方向最外側車道於路口處漸變縮減車道寬度，但維持原有車道數不變，匝道工程三年。

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縮減工區 維持原有行車動線

市府新建工程處說，淡北道路工程交維計畫分為五個階段，第一階段工期十五日起實施，為減少施工期間的交通衝擊，優先考量維持車道數、縮減施工區域；淡金路往台北方向三線車道，最內側車道會在路口處漸縮減寬度；中正東路一段則移除部分中央分隔島、外側機車道槽化線及槽化島，重新調整車道標線，往台北方向三條車道，最外側車道於路口處漸變縮減寬度。

移除分隔島、槽化線 重畫標線

新工處長王益翔指出，台二線狀況特殊，平日、假日都經常塞車，原計畫要縮減一車道，唯有維持原車道數才能降低交通衝擊，經與承包商討論後維持既有行車動線及車道數，淡金路淡海輕軌下方與中正東路一段路口處局部縮減，影響長度約廿公尺，車道寬度仍符合規定，交通局、警察局交通大隊會密切監控交通狀況，如有異常即刻調整因應，也提醒行車減速。

提醒減速 也可考慮3條替代道路

新工處提供三條替代道路，往淡水走中正東路—民生路—自強路（左）—民族路—竹林路—八勢路—中正東路；往台北走中正東路—民生路—自強路（右）—民族路—自強路—中正東路；往台北走淡金路—坪頂路—稻香路—大業路，再接台北市北投區承德路或洲美快速道路。

被稱為「淡水救命道路」的淡北道路全長五．四五公里，規劃雙向各二條車道，於淡水端淡金路、中正東路一段各設一個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路，預計在二○二九年完工，紓解台二線道路的交通瓶頸。

淡北道路工程4月15日起，將在淡金路、中正東路一段進行第一階段施工交通維持計畫。（新北工務局提供）

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