溪山里水質採檢 大腸桿菌群超標

台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水大腸桿菌群超標，多位民眾連日出現上吐下瀉。（北水處提供）

2024/04/14 05:30

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕台北市士林區溪山里因自設水源接的山泉水疑似有大腸桿菌，多位民眾連日出現上吐下瀉，台北市衛生局針對該里五九四戶進行回溯性疫調，完訪五○八戶中，有六十五戶、一六五人分別從四月二日起陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，其中一○五人曾就醫，六十人自主觀察，目前無重症、住院病患；另外，台北自來水事業處昨公布採檢結果，大腸桿菌群數值仍超標，數值全高於自來水水質細菌最大容許量六MPN。台北市長蔣萬安昨表示，預計二○二六年完成溪山里與平等里等自來水接管目標。

台北市立聯合醫院陽明院區於昨起至廿日期間週一至週六，開設急性腸胃炎特別門診，截至昨中午十二點共診治十名腸胃道症狀個案，當中急診六人、急性腸胃炎特別門診三人、士林門診部一人。

請繼續往下閱讀...

溪山、平等里自來水接管 2026年完成

北水處表示，四月八日接獲里長通報後，至溪山里自設水源系統採樣檢測水質，大腸桿菌群數值超標為三九○○MPN，並請溪山里長黃慧芬轉知里民暫時不能飲用，提供自來水取水站，四月十日再前往採樣檢測，結果大腸桿菌群數值已略有下降為一七○○MPN，不過四月十二日再進行追蹤檢測結果大腸桿菌群數值為二四○○MPN。

北水處四月十二日另增加溪山里水源系統採樣兩處及溪山實驗國民小學，水源兩處分別為五八○○MPN及一四○○MPN，另溪山實驗國民小學雖經過紫外線消毒，其大腸桿菌群數值為八十六MPN，仍不符自來水水質細菌最大容許量六MPN標準，昨派遣專業人員協助該系統進行加藥消毒。

蔣萬安昨表示，要為溪山里納入自來水系統服務並不容易，要求自來水處，以投氯消毒滿足短期內的用水需求，希望在二○二六年完成溪山里與平等里等自來水接管的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法