柯開惡例遭糾正 京華城「高容獎」空前絕後

京華城容積率變更至840%。（記者徐義平攝）

2024/04/14 05:30

柯市府創3大容獎 威京集團由392％提高為840％ 都委會通過個案未來不受理

〔記者楊心慧／台北報導〕威京集團長達卅年、歷經四位市長，將其擁有的台北市京華城土地容積率，從最早工業區的三○○％，提高到現在的八四○％，其中柯任內從三九二％提高為八四○％，引發各界批判，對此監察院提出糾正後，市長蔣萬安急踩煞車，下令建立通案審議原則，都委會則通過，未來一律不受理所有權人，以「都市計畫法」第廿四條申請增加容積獎勵。等同將柯所開的後門關閉，京華城案成為首案、也是唯一依此通過提高容獎的案例。

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都市計畫法第24條增容獎 被檢討

根據監察院糾正案文指，柯市府在欠缺法令依據下，逕於案內創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，據以合計給予按基準容積，外加最高廿％容積獎勵，已逾越上位法規《台北市土地使用分區管制自治條例》、內政部《都市計畫細部計畫審議原則》，確有重大違失。

監院糾正案 指柯市府有重大違失

威京集團於一九九一年時任市長黃大洲時期，申請將工業區變更為商業區，為國內首宗工變商案，挨批特權、謀取暴利，最後市府要求捐地卅％做公園廣場，規定不做住宅；陳水扁上任後不滿前朝作法，以卡建照方式要求威京再捐一座偶戲博物館。但京華城二○○一年開幕後生意不佳，後傳出威京要拆樓蓋豪宅，該集團於前市長郝龍斌時期提出申請開放住宅使用，容積率將從三九二％提高至五六○％，引發外界批評，郝市府即數度駁回。

歷經4任市長 威京成功提高容獎

但威京集團不放棄，等郝下柯上後，先向監院陳情，指一九九一年捐地卅％做公園廣場之容積率應補回，成功將容積提高為五六○％；沒想到威京集團在柯連任後，二○二○年再動作，認為容積率應為六七八％，和市府打行政訴訟，被高等行政法院駁回。於是威京再出招，向都委會提出增加容獎項目，柯市府即依此創設「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等獎勵項目，再加上依法申請容積移轉，京華城即成功提高容積達八四○％。

京華城位於第三種商業區（特），基地面積為一萬六四八五平方公尺，台北市都委會表示，該細部計畫案由土地所有權人京華城二○二○年依「都市計畫法」第廿四條規定提出申請，經都委會於二○二一年審議修正後通過，今年一月監察院糾正市府要求檢討改善，因此都委會提出通案審議原則，未來不再受理土地所有權人依《都市計畫法》第廿四條申請都市計畫變更涉及新增容積獎勵項目，僅能回歸都市計畫通案、《台北市土地使用分區管制自治條例》、都市更新等容積獎勵規定辦理。

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