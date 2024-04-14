台灣首辦 新加坡電影節高雄登場

「新加坡電影節」在高雄電彰館登場，共有十六部電影、十七場次讓民眾免費索票。（高市電影館提供）

2024/04/14 05:30

昨起至21日免費索票 共16部電影17場次 高市電影館放映

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台灣首次舉辦的「新加坡電影節」在高雄登場，高市電影館策劃呈現十六部近十年來新加坡電影的代表作，包含勇奪金馬獎最佳劇情片的《爸媽不在家》，所有場次皆免費索票，即日起於ACCUPASS（網路售票活動平台）與電影館一樓服務台開放索取。

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包括金馬獎的爸媽不在家等片

高市電影館長兼策展人黃晧傑表示，這場盛事由文化部與新加坡駐台辦事處合作，昨天起至廿一日共有十六部電影、十七場次，包含勇奪金馬獎最佳劇情片的《爸媽不在家》、榮獲盧卡諾金豹獎的《幻土》，以及入選坎城導演雙週的《黃鳥》等新加坡電影傑作，呈現新加坡電影獨有的活力。

新加坡導演陳子謙這次帶來五部生涯代表作，從首次嶄露頭角的《15》，到引起廣大觀眾迴響的《木瓜姐妹花》、《想入飛飛》等，作品不僅風趣，更深情地探討了時代記憶、家庭、社會與流行文化，使他成為新加坡影壇的重要代表之一。

陳子謙坦言，自己也曾滿心歡喜地到高雄看五月天、阿妹演唱會，「台灣的流行與傳統文化都帶給我創作的養分，希望觀眾也能喜歡上新加坡的熱情。」

順遊愛河流域小型博物館聚落

導演吳旻修的驚悚片《奪還》，刻畫了中年失業男子的心境，劇情逐漸發展至驚心動魄的高潮，也引發了對生活和人性的幽微反思。吳旻修期許自己也能到高雄拍電影與電視劇。

二○○二年成立的「高雄市電影圖書館」，為南台灣唯一專責推動電影文化、影像教育深耕及扶植影視產業的專業館舍，二○一○年更名為「高雄市電影館」；距離輕軌與捷運車站都不遠，館址所在的愛河，經過一番脫胎換骨，已呈現綠意盎然、水波蕩漾的全新面貌，鄰近的歷史博物館、高雄市音樂館、二二八紀念公園、河畔咖啡座，串聯起一個愛河文化流域的小型博物館聚落。

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