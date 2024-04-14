學校周邊停車格 桃園明年設智慧車柱

學校周邊許多停車格限制時段供家長臨停接送孩子。（記者謝武雄攝）

2024/04/14 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市許多學校周邊劃設限制時段停車位（見圖，記者謝武雄攝），供家長於限制時段內接送孩子使用，但有些孩童行動不便或年紀太小，必須到教室接送，家長車輛因而常被誤認違規停車而吃罰單，議員許家睿建議，設置智慧停車柱並搭配科技執法，減少不必要民怨；市府交通局長張新福回應，今年建置額度已用完，明年會優先在學校周邊設置。

張新福表示，停車格設置智慧停車柱，利用辨識系統確認車牌號碼，能準確掌握車輛停放、離開格位的時間，設置在學校周邊的限制停車格完全沒有問題，原則上會給予合理接送時間，例如十五分鐘，超過這個時間就會開罰單，在非限制時段則是一般智慧停車格，開放民眾停放。

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張新福說，目前智慧停車格分為車柱、地磁系統，車柱可辨認車牌、時間，不需要收費員開單，地磁系統只能辨認時間，仍需要收費員開單，但不需要每半小時補單，智慧停車實施讓收費型態產生變化，交通局和廠商合約有額度限制，今年額度已經用完，明年會優先在學區附近設置智慧停車格。

議員建議 發給家長停車證

他說，為方便家長接送孩子，在部分學校周邊紅線區立有標示牌，公告上下學可以臨停時段，家長車輛可以臨停接送，警察不會開罰單，如有誤開情形可以申覆，交通局會在道安會報提醒警方注意執法細節。

許家睿表示，目前學校周邊接送區有三種型態，分別是紅線區但允許特定時段臨停接送，但常有警察看到紅線就開單，其次是黃線臨停，但對必須離車接送的家長非常不便，還有是限制時段停車格，卻衍生臨停變成違停狀況，建議參考新北市、新竹市作法，設置智慧停車柱給家長六到十五分鐘的接送時間，必要時發給家長停車證，解決家長離車接送問題。

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