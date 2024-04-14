花蓮強震／震後11天 尋獲礦場司機遺體

花蓮秀林鄉和仁中和礦場找到失聯司機，大體準備運送下山。 （花蓮縣消防局提供）

2024/04/14 05:30

星國夫妻仍失聯 砂卡礑崩塌搜救暫停

〔記者花孟璟、邱芷柔／綜合報導〕花蓮強震發生至昨第十一天，花蓮縣消防局持續搜救失聯三人，其中秀林鄉和仁礦區中和礦場的六十二歲蕭姓貨車司機大體已尋獲，砂卡礑步道則持續有落石，昨下午宣布搜救暫停，唯一的好消息是，天王星大樓為了救貓罹難的康老師的愛貓，終於被拆除工人一把抓住獲救。

拆除天王星順手救貓 工人成英雄

天王星大樓七樓租屋的康老師地震時本已逃出，卻為了救貓又跑回大樓，結果第二次餘震時大樓傾倒罹難，她的貓咪受困到昨天終於獲救，由林姓、羅姓二位工人昨天下午登上高空作業車，阿美族林姓工人族名嘎造，從瓦礫縫隙中一把抱住貓咪，成為救貓英雄，現場稱：「族人都以他為傲。」

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花蓮秀林鄉和仁礦區中和礦場的礦山地形破碎，地震後落石不斷，為了找到最後一名失聯者蕭先生，怪手還多次被落石砸壞，花縣消防局指出，中和礦場昨上午先挖到貨車載運的沙包、十一點半挖到貨車駕駛座，但人卻沒有在車內，疑似被甩出車外，經過持續挖掘，昨接近中午發現大體，再經人力徒手挖掘脫困，下午將蕭男遺體送往花蓮市立殯儀館。

死者六十二歲的蕭男是新北市汐止人，據指出，蕭男在水泥廠工作多年，曾待過台北、宜蘭等地，育有二個孩子都已經成年，一人還在就學，蕭男老父親已經八十多歲，聞訊相當悲傷。

此外，砂卡礑步道尚有新加坡夫婦的搜救任務，昨派十人上山救援。花縣消防局特搜大隊帶隊官蔡旻諴說，在一．八K大水管後至二．二K第二崩塌，乃至三K攔沙壩，中間有多個崩壁，連日來持續落石，昨上午十點半、中午十二點半都發生較大崩塌，人員一度受困，幸好全員平安。

搜救人員遇落石 急跳水潭逃命

新加坡夫婦的親人這幾天都到消防隊關心搜救進度，然而救難人員眼見落石噴濺難以預料，只能下砂婆礑溪走水路通過崩塌地點，甚至紅十字會搜索時還碰到落石，四名搜救人員集體跳入溪流水潭避難，逃過一劫。消防局表示，考量落石持續發生，昨天下午及今日砂卡礑搜索工作將暫停，待邊坡穩定再行搜救。

衛福部轄下公設財團法人賑災基金會開放銀行匯款、集資平台、LINE Pay、四大超商機台接受各界捐款，自四日起截至十三日上午七點，已收到逾十三．九萬筆捐款，合計有八億七四五三萬三三九○元。

花蓮拆除天王星大樓工程，昨日成功救援到罹難康老師的愛貓。 （記者游太郎攝）

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