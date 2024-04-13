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支線軌道5月施工 火車停駛集集、 龍泉站

台鐵集集支線前瞻建設軌道升級工程即將展開，屆時火車不進集集站，預計明年底完工才會復駛。（記者劉濱銓攝）

台鐵集集支線前瞻建設軌道升級工程即將展開，屆時火車不進集集站，預計明年底完工才會復駛。（記者劉濱銓攝）

2024/04/13 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線二年半前因邊坡走山毀損鐵路隧道，火車最多只能行駛至集集火車站，水里、車埕站均停駛，惟最快五月起，集集支線將進行前瞻建設軌道升級工程，停駛範圍擴至集集、龍泉站，預計明年底才會完工，屆時火車將不再進入集集，地方盼相關單位做好配套，降低鐵道最大交通黑暗期帶來的觀光衝擊。

地方盼做好配套 降低觀光衝擊

二○二一年八月集集支線集集至水里間的邊坡，因大雨和地震走山毀損鐵路隧道，經過二年多的搶修已修復，但施工期間屢有大雨天災，導致崩坍損及相鄰的隧道，目前正在挖修，預計明年底完工。

台鐵公司鎮表示，前瞻建設集集支線軌道升級工程，將改進軌道沿線設施，以及隧道擴孔工程，未來隧道口徑擴大，可運行更大的車廂，就連蒸氣火車也可進出，有助觀光發展。惟擴孔工程包含集集火車站之前的隧道，即開工後集集站就必須停駛，屆時火車從彰化二水站發車後，經過源泉站，再到南投濁水站就會停駛，欲前往集集、水里各站的乘客須改搭客運，將會增加停靠集集的生物多樣性研究所，整個工程預計明年底完成。因集集站之前的隧道擴孔可能提早半年完工，若評估可行會讓集集站提前復駛。

集集鎮公所表示，集集站預計四月底停駛，希望屆時客運接駁能無縫接軌，並盼中央能在停駛期間挹注資源行銷集集，協助觀光業者度過難關。

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