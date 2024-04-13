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（台南）想像島嶼未來 「臺英藝術交流」開展

「複數島—臺英藝術交流展」開展，透過複合媒材等形式，展現英國與台灣藝術家眼中的「後殖民台灣」，想像島嶼未來樣貌。（記者王涵平攝）

「複數島—臺英藝術交流展」開展，透過複合媒材等形式，展現英國與台灣藝術家眼中的「後殖民台灣」，想像島嶼未來樣貌。（記者王涵平攝）

2024/04/13 05:30

〔記者王涵平／佳里報導〕「複數島—臺英藝術交流展」昨在蕭壠文化園區開展，透過錄像、繪畫、複合媒材與肢體表演，展現英國與台灣藝術家眼中的「後殖民台灣」，想像島嶼未來樣貌。

《複數島—臺英藝術交流展》由蕭壠文化園區與英國藝術機構The Generator攜手策辦，邀請四位英國與二位台灣藝術家，呈現英國與台灣兩個島嶼國家，在各自的文化歷史脈絡與美學觀點。

A3館展出台灣藝術家林純用以漂流木組成之鯨豚骨架以及想像未來發掘出的骨塚、A4-1館展出英國藝術家杰奎．加倫、米菲．萊恩、詹姆斯．錢特里與娜塔莉．琴保運用二手、多媒體等不同媒材展現在地特質與自然永續，A4-2館展示藝術家林介文《山地媽媽》、《孕育生命的人》、與《黑魯凱》等編織作品。

策展人陳明惠教授表示，面對世界政治、經濟與權力結構不斷變動之際，透過當代藝術的方式來進行發想、轉譯與再現，更針對「永續」與「自然生態」議題提出觀點，使展覽不僅對於台南文化資產提出省思，更對生活環境的「未來性」提出寶貴的觀察，並引導觀眾思考我們周遭自然環境，省思我們與環境之間未來可以更美好的關係。

《複數島—臺英藝術交流展》展期至八月卅一日止，每週三至日上午九時至下午五時開放免費參觀，活動詳情可查詢蕭壠文化園區臉書粉絲團及園區網站。

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