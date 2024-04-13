農業金庫設分行 促進屏東金融服務

2024/04/13 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與全國農業金庫共同推動「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案，辦理五年來，吸引逾三百戶青年安居就業，貸款金額約二十億元，全國農業金庫為持續深耕屏東，昨天設立屏東分行，讓縣民不必再舟車勞頓跨縣市申辦相關業務，嘉惠更多農漁民。

全國農業金庫屏東分行設於屏東市自由路，縣長周春米表示，縣府二○一九年起與全國農業金庫合作「買厝住屏東，縣府挺起家」專案，雖然中央銀行三月宣布升息半碼，房貸利率升至二．一八五％，但縣府仍決定維持固定利率一．八一％，差額由縣府負擔；若以房貸一千萬計算，每月可省下一千多元，為正值成家立業、辛苦打拼的屏東縣民減輕負擔。

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縣府城鄉發展處表示，「買厝住屏東，縣府挺起家」貸款年限從三十年延長到四十年，寬限期從三年延長到五年，民眾申辦時可混搭「農業版青安貸款」方案，依個人經濟狀況，挑選最適合自己的貸款方式；另消費性貸款維持固定利率一．二九％，供縣民購屋裝潢、家電設備等使用，以降低資金需求壓力。

全國農業金庫屏東分行除可辦理「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案外，也提供農業貸款、農業保險業務以及工商業所需的企業金融、消費金融、存匯、外匯、信託等；全國農業金庫董事長吳明敏表示，將協助在地小型農漁會提升經營績效，促進屏東更便利的金融服務。

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