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嘉中百年校慶 校歌去三民主義

嘉中以學風自由著稱，創校將邁入百週年。（嘉中提供）

嘉中以學風自由著稱，創校將邁入百週年。（嘉中提供）

2024/04/13 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義高中將於四月廿日迎接百週年校慶，不少校友反映校歌有「三民主義須牢抱」等不合時宜內容，經校方多方討論後，將三民主義改為嘉中的精神象徵「旭陵精神須牢抱」等內容；校長陳元泰昨天表示，校歌有日治時期版本，一九四五年改成現校歌版本沿用至今，修訂版校歌意涵期待嘉中人面對未來挑戰，能秉持旭陵精神，堅定意志，邁向新世紀。

校方於本週二舉行全校師生百週年校慶慶祝會暨未來時空膠囊活動，安排修訂版校歌說明及全校大合唱，齊為百年校慶祝賀「生日快樂」。

修訂版校歌內容，包括「男兒志氣豪」改為「嘉中志氣豪」、「建設新台灣／建設新中國」改為「建設新台灣／邁向新世紀」、「三民主義須牢抱」改為「旭陵精神須牢抱」。

嘉中於前年底起籌備百年校慶活動，期間即有各區校友反映校歌內容不合時宜。校方從善如流，組成校歌工作小組會議討論後，做成修訂決議，並召開臨時校務會議討論通過，獲校友正面評價肯定。

嘉中退休公民教師林瑞霞說，日治時期嘉中校歌，昂揚青年旭陵精神，很有朝氣；國民政府遷台後，很多學校校歌都受黨國的影響，肯定校方修訂校歌的作法。

嘉中以學風自由著稱，今年二二八事件七十七週年前夕，師生利用朝會為受難者默哀。嘉中班聯會長高育仁說，此次默哀行動是嘉中首次為二二八事件公開反思與表態，讓大家了解事件中有許多受難者是嘉中畢業的學長。

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