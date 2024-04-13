雲林農情通 即時查詢價格資訊

因應全球數位轉型，雲林縣府打造數位農業行動平台。 （記者黃淑莉攝）

2024/04/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府推動農業智慧化，結合產官學打造數位農業行動平台，今年擴充「雲林農情通」Line群組，農民只要拿著手機，可查詢天氣狀況、交易價格、種植面積等即時資訊等，更精準達到農作物種植狀況、價格，避免產銷失衡「菜土菜金」情況，強化農業靭性及幫農民獲取最大經濟效益。

雲林為農業大縣，超過六成人口從事農業農業相關工作，農業產值達八百多億元，縣府農業處表示，面對氣候變遷、數位及智慧技術進步，加上農村缺工等問題，縣府最近幾年結合產業、學者，把智慧科技技術融入農業生產管理，讓農民不論種植作物、漁業、畜產都能更加簡化及輕鬆，產量及產品穩定提升。

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雲林縣數位農業行動平台今年新增農地智囊模擬作物模型產值及預測收入，並擴增「雲林農情通」LINE服務，農民可即時收到各作物種植量、市場價格，提高對農產品的掌握度，降低市場價格波動和氣候致災風險。

氣象署長程家平表示，氣候變遷帶來衝擊與風險，但也帶來機會，如何掌握資訊，因應天氣狀態做生產規劃，就是農業永續發展的關鍵，運用數位轉型，很開心與縣府一起參與建置這個行動平台，帶給農友更好產銷收益。

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