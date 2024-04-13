宜蘭童玩公園停擺？ 文化局：分年分期施工

員山童玩公園基地閒置，全無進度；宜縣文化局澄清，九月將辦理二期工程發包。（記者游明金攝）

2024/04/13 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府二○○○年開始籌設「員山童玩公園」，好不容易在二○二二年動工，但去年八月一期工程完成後，園區封閉，全無進度，地方擔心胎死腹中。宜縣文化局澄清，童玩公園是分年分期辦理，二期工程所需一．八五億元經費，縣府已完成編列，預計九月辦理發包，二○二六年底完工，三期工程則訂二○二五年六月啟動規劃。

去年一期完工後全無進度

員山童玩公園基地位於外員山舊戰車營，營區的軍事建築群建於一九六二年，共有十八棟建築，包含營本部、宿舍及彈藥庫等，是宜蘭縣設立時間最久的陸軍裝甲營，且是戰車二級修護廠，被登錄為歷史建築。

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縣府預計斥資四．五億元打造童玩公園，但因經費與文資保護問題，一直無法動工；二○二○年縣府將園區十八棟建築中的十二棟解除文資身分，並向內政部營建署爭取「員山水公園—維管束漫生計畫」補助經費。

縣府獲營建署補助六千萬元，加上縣府自籌款，共斥資七○五八萬元，歷經廿二年，童玩公園工程總算在二○二二年二月開工，在園區施作環境景觀營造與整地綠美化等，工程於去年八月完成。

二期2026年底完工 三期明年中啟動

但一期工程結束後，園區封閉閒置，未見任何工程進行，地方擔心胎死腹中。宜縣文化局表示，童玩公園二期工程已規劃完成，包括童玩展演館、童玩工坊、童玩文物展示館等，二期經費一．八五億元已完成編列，預定今年九月完成發包，二○二六年底完工。

文化局指出，童玩公園的開發是分年分期施工，除縣府自籌預算，也積極向中央爭取經費挹注，三期工程案預定二○二五年六月啟動規劃。

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