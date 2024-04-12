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「水水的起點」 新營藝術季13日開鑼

新營藝術季四月十三日登場，以《水水的起點》為議題，規劃一系列演出與活動。（文化局提供）

新營藝術季四月十三日登場，以《水水的起點》為議題，規劃一系列演出與活動。（文化局提供）

2024/04/12 05:30

〔記者王涵平／新營報導〕二○二四新營藝術季四月十三日登場，以《水水的起點》為議題，規劃一系列演出與活動，主場活動邀請南瀛室內樂團、斜槓青年創作體與阮劇團共同演出，還有水花花市集，邀請民眾參與，逐家作伙來「媠媠suísuí」。

開幕活動將在位於嘉南大圳分線旁的新營文化中心舉行，致力於傳承本土文化的阮劇團帶來《故事三輪車—聽．講．攏佇遮》，以親近、童趣的形式，說書人騎著三輪車在戶外廣場創造互動性極高的表演，台語為主，華語為輔，故事題材以「水」和「起點」為主軸，延伸在成長過程中面臨的許多重要生命的議題。

南瀛室內樂團常受邀於國內各大活動中演出，團員莊錦承、張浩晟、林楷訓與張逸中相識於台南。斜槓青年創作體帶來兒童劇《你欲泅去佗位？》，四月十三日在新營文化中心演藝廳有兩場演出，免票入場。水花花市集由深耕藝術市集多年的有兒菈菈樹花園策畫，融入新營在地美學、友善環境等元素，規劃多個親子互動攤位，如摺紙、沙畫、繪畫等手作攤位。

新營藝術季至六月廿九日，策劃四場「到處跳舞」全齡工作坊、十一場演出、二場講座、四場市集。今年精心規劃全齡參與式工作坊，讓藝術如水一般融入生活，透過親身參與，栽下藝文靈魂種子。

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