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    首頁　>　政治

    僅花29天！民團宣布罷免李彥秀2階達標

    「港湖除銹」11日表示，罷免李彥秀案件第2階段達標。（資料照）

    「港湖除銹」11日表示，罷免李彥秀案件第2階段達標。（資料照）

    2025/04/11 17:45

    〔記者甘孟霖／台北報導〕罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」今（11日）宣布，第2階段已達法定門檻3萬1810份。團隊指出，截至4月10日，僅花29天連署份數就順利超過門檻，團隊表示將持續收件，並呼籲更多民眾參與連署，以確保有充足且有效的連署能通過審查，向安全連署份數及團隊目標前進。

    「港湖除銹」表示，儘管李彥秀近日聲稱將「回防選區、全力反罷免」，試圖挽回選民信任，但港湖地區民怨依然高漲，基層不滿未見平息。李彥秀多次在立法院公開發表親中言論，對外界質疑她和家人持有美國綠卡一事避而不談，遲遲不釐清，這種雙重標準令選民極為不滿，團隊也痛斥李彥秀將台灣的利益及民主價值，雙手奉給集權的中共政權。

    港湖除銹罷免民團發言人Cindy批評，李彥秀明知家人擁有美國綠卡，始終避談自己是否也持有，此外還仍一味力挺親中政策，厚顏無恥地將台灣的民主價值，出賣給極權中共政權

    「港湖除銹」強調，連署活動將會持續進行，朝向6萬份連署書目標前進，也再度呼籲：「這次罷免行動是港湖人民對民主價值的捍衛，也是對背離民意者的堅決回應。」

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