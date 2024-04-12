合歡山杜鵑花季 明起高乘載管制

玉山杜鵑盛開後開色有粉有紅，近看遠觀都十分美麗。圖為去年花開的美景。 （林業保署南投分署提供）

2024/04/12 05:30

台14甲線翠峰到大禹嶺路段 汽車乘坐3人才能進入

〔記者陳鳳麗／南投報導〕合歡山高山杜鵑已開三至四成，因合歡山受花蓮地震影響輕微，杜鵑花季假日高乘載管制明（十三日）如期啟動，台十四甲線十八K翠峰到四十一K大禹嶺路段汽車乘坐三人才能進入，而今日起包括合歡東峰、合歡主峰、合歡西北峰、合歡尖山及小奇萊步道都開放賞花。

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花蓮三日發生強震後，林業保署南投分署轄管的合歡東峰和合歡尖山步道均未封閉，但太魯閣國家公園管理處轄管的所有步道則從八日即暫停開放。

今起開放合歡主峰及小奇萊等步道

由於合歡山高山杜鵑花季的高乘載管制如期從十三日實施，合歡東峰和合歡尖山步道持續開放外，太管處昨也宣布，日前公告暫停開放的步道，今日起將先開放合歡主峰、西北峰及小奇萊步道，此外也一併開放小風口和大禹嶺等遊憩據點。

太管處指出，四月十六日將再開放開放奇萊山區（不含奇萊東稜）、南湖山區（僅南湖主峰線）、屏風山、閂山等生態保護區入園申請。

合歡山高山杜鵑花季高乘載管制，管制路段從台十四甲線十八K翠段到四十一K大禹嶺與台八線一一○K路口。公路局中區養護工程分局表示，高乘載管制期間，如果發生交通壅塞情況，會採取每十分鐘放行廿輛車的流量管制措施。

交通壅塞時 採10分鐘放行20輛車

警方也提醒民眾，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場已開始收費，將嚴格取締違規停車，民眾不要圖方便或省停車費違停而受罰。

此外，目前花蓮仍在進行救災和災區搶修工作，為方便搶修機具、人員、物資運送，各搶修救災單位在管制時段如有緊急通行需求，可先行與埔里、谷關工務段或東區養護工程分局太魯閣工務段聯繫，即可不受管制。

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