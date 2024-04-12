捷運綠線聯開案招商 擬提高基準容積

2024/04/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨排定捷運工程局工作報告，捷運綠線財務問題成為焦點議題，議員許家睿、彭俊豪認為，現行桃市商業區基準容積三八○％，與新北市、高雄市的四、五百％相較明顯偏低，難怪桃市捷運聯合開發案無法吸引廠商投標；捷工局長劉慶豐答詢說，自償性收入部分將透過增額容積、場站開發等外部效應挹注，正和都市發展局協商提高基準容積。

議員：與新北、高市相較偏低

都發局官員說，桃市商業區基準容積三八○％，連同卅％容積移轉、廿％增額容積、捷運獎勵五十％，容積率最高可達二倍，即七六○％，而高雄原本道路規劃就比其他都市還具規模，基準容積四、五百％，加上相關容積獎勵，才能達到八、九百％的容積率。

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都發局指考量臨路狀況、開發面積

官員表示，要調整捷運聯開案的基準容積，原則上要視個案臨道路狀況、開發面積而定，且採個案申請，例如桃園大廟景福宮周邊為老舊市區，中正路只有雙線道，若給予太高的容積會很突兀。

劉慶豐說，綠線預計二○三○年主線全線通車，計畫總金額九八二．六四億元（含用地費六十億元），中央補助三九七．四四億元，市府分攤一七二．一二億元，其餘為自償性工程經費四一三．○八億元，財務目前管控得宜，工程進度較預期超前。

捷工局：聯開案誘因不足 影響自償性收入

劉表示，聯開案最大問題是誘因不足，跟都發局協商提高基準容積，綠線有G04-1、G04-3、G05、G08、G09、G31等六處聯開，及G01車站專用區土地開發大樓與捷運設施共構設計、施工及徵求投資人前置作業等，明年起陸續招商以挹注自償性經費。

許家睿說，綠線經費扣除用地費為九二三億元，發包金額八六三億元，僅剩六十億元，無法支應航空城支線的工程費用，遑論軌道基金向銀行借貸衍生的利息，預估綠線至少增加二百億元經費；議員舒翠玲、徐玉樹也提到，綠線聯開乏人問津，影響自償性收入，若不如預期，勢必要由市庫墊付，是重大負擔。

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