食安、幼安出包 蔣萬安挨批「安全之都」破洞

台北市長蔣萬安昨天到台北市議會進行寶林茶室中毒案、虐童案專案報告。（記者廖振輝攝）

2024/04/12 05:30

〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安昨天到台北市議會進行寶林茶室中毒事件、虐童案專案報告，議員對於食安、幼安都出問題，質疑蔣萬安標榜的「安全之都」有破洞，議員質疑寶林茶室案，衛生局對於嫌疑食材竟未在第一次稽查即查扣；而被認為比較乾淨的百貨公司美食街，衛生稽查竟有卅五％不及格；議員更發現，虐童致死案發生至今，北市托育人員職訓竟仍由兒童福利聯盟文教基金會包辦，痛批是「請鬼拿藥單」。

對此蔣萬安重申，寶林茶室案在獲報第一時間即前往稽查，目前規劃成立食因性疾病檢驗組，增加檢驗、稽查人力，對於來自脆弱家庭的孩子，市府會盡一切努力補位，透過中央地方合作，讓憾事不再發生。

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寶林食材 未在第一時間查扣

議員秦慧珠昨質詢指出，一般被認為比較乾淨的百貨公司美食街，在衛生局的稽查中卅五％有衛生缺失；議員顏若芳質疑，寶林茶室僅提供粿條、炒飯、炒麵，嫌疑食材很明顯，衛生局卻未在第一次稽查即查扣；議員何孟樺也質疑，遠百A十三中包含寶林茶室在內的所有餐廳每兩年需進行餐飲衛生評核，但三十九家餐廳卻僅有五家有評核，市府未落實稽查。

蔣萬安表示，廿四日採證時，尚不知有死亡個案，也不符中央食物中毒定義，以及現場沒有同批食材，若知道那些是嫌疑食材，中央也不會在廿六日把現場卅五項食材醬料都帶回。另對於達到通報六人才能勒令停業的標準，他表示，未來將朝向不以人數，而是以中毒狀況、情節嚴重度來判斷，近期找專家學者研議，一個月內提出新標準。

托育職訓 仍由兒福聯盟包辦

在兒虐案後續，市議員簡舒培發現，北市府的托育人員在職訓練仍由兒童福利聯盟文教基金會包辦，且兒福聯盟仍擔任托育制度管理委員會委員，根本是「請鬼拿藥單、球員兼裁判」，蔣萬安表示會檢討。

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